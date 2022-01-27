人民网基辅1月26日电 （记者谭武军) 1月26日，在北京冬奥会倒计时10天之际，中国驻乌克兰使馆与乌克兰国家奥委会、乌克兰国家残疾人运动委员会、乌克兰青年和体育部、乌克兰产业发展促进会等部门共同举办以“冰雪冬奥、北京加油”为主题的庆祝活动。

中国驻乌克兰大使范先荣、乌克兰青年和体育部副部长契斯诺科夫、乌克兰国家残疾人运动委员会副主席日利佐娃、乌克兰国家奥委会执行委员会成员兼基辅市奥委会主席科斯坚科、乌克兰青年和体育部前副部长西修克、乌克兰工商会会长奇日科夫、乌克兰体育大学校长伊马斯、乌克兰奥运摔跤冠军别列纽克、乌克兰跳远运动员萨拉杜哈等出席。

中乌举办“冰雪冬奥、北京加油”主题庆祝活动。人民网记者 谭武军摄

范先荣在致辞中表示，再过10天北京冬奥盛会就要拉开帷幕，北京已做好准备，正张开双臂，热烈欢迎各国友人和运动员的到来。作为全球首座“双奥之城”，北京拥有丰富的大型赛事举办经验。秉持“绿色、共享、开放、廉洁”的奥运理念，中方将为全世界打造一场“简约、安全、精彩”的冰雪盛宴，向国际社会贡献出中国热情、中国智慧和中国力量。奥运会是全人类的共同节日和盛会，象征着世界各国和各国人民间的和平与友谊。中国将同国际社会一道，努力为世界奉献一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会，为疫情下的世界带来更多信心与欢乐，注入更多勇气和力量。

中国驻乌克兰大使范先荣致辞。人民网记者 谭武军摄

契斯诺科夫表示，中方积极推进各项筹备工作，全力保障北京冬奥会如期顺利举办，相信北京冬奥会必将取得圆满成功，再创2008年北京夏季奥运会的辉煌。乌方将积极派员赴华参加12个项目的比赛，希望乌中两国以北京冬奥会为契机进一步加强体育交流合作。

日利佐娃、科斯坚科、西修克、奇日科夫以及伊马斯也分别致辞，积极评价北京冬奥会筹办进展，感谢中方为此所做的巨大努力，相信此次盛会将为增进世界各国人民友谊作出新贡献。祝愿乌中两国运动员在赛场绽放自我，再创佳绩。

奥运摔跤冠军别列纽克、跳远运动员萨拉杜哈分别表示，奥运会对于运动员来说是职业生涯中的重要时刻，为参加本届北京冬奥会，世界各国运动员认真准备、奋力拼搏，力争在赛场赛出自我、为国争光。期待乌中两国运动员的精彩表现，预祝北京冬奥会圆满成功。

现场出席嘉宾还合唱了冬奥推广曲《一起向未来》，观看了“冰雪冬奥、北京加油”助力视频，参观了北京冬奥会主题图片展，共同展望10天后冬奥会在北京成功举办的激动时刻。

现场出席嘉宾合唱了冬奥推广曲《一起向未来》。人民网记者 谭武军摄

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