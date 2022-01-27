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第53届开罗国际书展开幕

2022年01月27日09:02 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗1月26日电 （记者李凉）1月26日，第53届开罗国际书展在埃及开罗国际会展中心拉开帷幕，埃及总理穆斯塔法·马德布利出席了开幕式。希腊担任本届书展主宾国。

1月26日，第53届开罗国际书展在埃及开罗国际会展中心开幕。图为埃及总理马德布利（右二）在主宾国希腊展位。 人民网记者 李凉摄

马德布利此前在一份内阁声明中表示，书展活动如期举行传递了一个积极的信息，埃及政府克服新冠疫情所造成的负面影响，正在恢复国内和国际活动。

本届书展分五个展厅，共879个展位。其中首次为儿童书籍、教育辅助类工具书和学校教材出版商等设立了展厅，并预留了现场艺术、文化、智力和创意活动空间。

1月26日，第53届开罗国际书展在埃及开罗国际会展中心开幕。图为工作人员在公众进入展厅前进行最后的检查。 人民网记者 李凉摄

一年一度的开罗书展是全球规模最大的出版行业展会之一。据主办方埃及图书总会介绍，本届书展吸引了全球51个国家和地区的1067家图书出版机构参展。

本届书展从1月27日起正式对外开放，将于2月7日闭幕。 

1月26日，第53届开罗国际书展在埃及开罗国际会展中心开幕。图为在展厅进行的一场小型座谈会。 人民网记者 李凉摄

(责编：崔译戈、常红)

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