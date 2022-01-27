本报记者 周翰博 屈 佩 曲 颂 谢亚宏

1月25日，习近平主席在北京主持中国同中亚五国建交30周年视频峰会，并发表题为《携手共命运 一起向未来》的重要讲话，在中亚各国引发热烈反响。中亚各界人士认为，习近平主席总结中国和中亚国家过去30年来发展经验，为中亚国家和中国未来合作指明方向，期待与中国赓续友谊，共同谱写中亚国家同中国关系更加美好的明天。

“把中亚国家与中国的合作提升至新的水平”

中亚国际研究所（塔什干）历史文化遗产与人文研究系主任阿里舍尔·萨比罗夫认为，相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢四项原则是中亚国家同中国关系行稳致远的政治保障。“中国展现出负责任大国担当，中亚国家同中国传承睦邻友好情谊，为维护地区和平稳定发挥重要作用。”

吉尔吉斯斯坦前外长、上海合作组织前秘书长穆拉特别克·伊马纳利耶夫表示，中亚国家同中国的睦邻友好关系不断深化，各领域合作成果丰硕。在上合组织框架下，中亚国家和中国密切协调配合，成为维护欧亚地区和平稳定不可或缺的重要因素。

哈萨克斯坦通讯社评论员克马尔·马山罗说，对于年轻的中亚国家来说，30年间与中国建立起牢固的友谊，在多个合作轨道上收获了丰硕成果。“习近平主席高度总结中国与中亚国家过去30年发展经验，此次视频峰会的成果是历史性和突破性的。”

塔吉克斯坦政治学家协会主席赛福洛·萨法罗夫在接受采访时表示，塔吉克斯坦和中国是友好邻邦，在安全、经济、贸易、政治、教育和人文等诸多领域拥有共同利益。“中国是塔吉克斯坦亲近的朋友、邻居和可靠的伙伴。我相信，此次视频峰会将把中亚国家与中国的合作提升至新的水平。”

土库曼斯坦国家通讯社1月25日发文评论称，此次峰会不仅盘点了中亚国家同中国在过去30年的合作成就，还为双方长期互利合作提供强大动力，进一步规划中亚五国同中国深化合作的路径。文章说，近年来，土库曼斯坦同中国在双边、多边等框架下积极开展合作，土中两国人民紧密地团结在一起，土中关系不断取得新发展。

哈萨克斯坦小伙子马文轩是陕西中医药大学的一名留学生。疫情防控期间，他第一时间加入社区志愿者团队，积极参与抗疫工作。习近平主席在讲话中提到马文轩的故事，让他既荣幸又意外。他说：“还是那句话，‘我是外国人，但不是外人’。我相信，其他中亚国家的朋友和我一样，都愿为中亚国家同中国的友好交流贡献力量。”

“为中亚各国经济社会发展提供不竭动力”

“习近平主席提出，力争到2030年将中国同中亚国家贸易额提升至700亿美元。这真是一个振奋人心的消息！密切的经贸合作将为中亚各国经济社会发展提供不竭动力。”哈萨克斯坦中国贸易促进协会会长哈纳特·拜赛克告诉记者，他对中方倡议建立中国—中亚五国电子商务合作对话机制非常感兴趣，“中亚国家期待借鉴中国在电子商务和数字经济方面的先进技术和经验”。

哈萨克斯坦资深外交官、首任总统图书馆副馆长铁木尔·沙伊梅尔格诺夫表示，十分赞同建立人畅其行的“快捷通道”，完善物畅其流的“绿色通道”，加快推进中吉乌铁路项目，推进中国—中亚交通走廊建设等倡议，认为这将让中亚国家和中国的互联互通更加安全高效，“国际运输走廊建设将欧亚大陆连接起来，推动欧亚大陆成为贸易、运输、创新和文化交流的热土”。

俄罗斯—塔吉克斯拉夫大学地缘政治研究中心主任古泽尔·迈特金诺娃表示，中方宣布一系列旨在帮助中亚国家消除贫困、加快现代化进程、克服疫情挑战的举措，为地区经济社会发展注入了强大动力，为构建更加紧密的中亚—中国命运共同体奠定了基础。

乌兹别克斯坦塔什干孔子学院是中亚地区第一所孔子学院。学院外方院长萨奥达特·纳西洛娃说：“青年是国家的未来。习近平主席特别强调青年和文化交流的作用，特别关心孔子学院的发展。文明交流互鉴将带动更多青年投身中亚国家与中国的友好事业，推动共创更加美好的明天。”

哈萨克斯坦首任总统基金会下属的世界经济政治研究所专家叶尔兰·马季耶夫表示，今年是哈中两国建交30周年，哈中经贸关系实现了稳定、全面的发展。习近平主席的重要讲话为哈中进一步加强务实合作开辟了广阔前景。

“共建命运共同体的壮美画卷正在展开”

萨比罗夫认为，建交30周年之际，六国元首总结过去经验，展望美好未来，决心在兼顾彼此利益的基础上继续合力构建内涵丰富、成果丰硕、友谊持久的战略伙伴关系，打造中亚—中国命运共同体，意义深远。

在马山罗看来，中亚与中国之间的友好交往历史悠久，古老的丝绸之路见证了沿线人民交流互鉴的历程。在哈萨克斯坦，丝绸之路经济带建设与“光明之路”新经济政策对接，带动了一系列合作项目落地，“中亚五国和中国之间合作前景广阔，共建命运共同体的壮美画卷正在展开。”

哈萨克斯坦著名汉学家克拉拉·哈菲佐娃表示，建交30年来，中亚五国同中国在科技、教育等领域合作取得巨大成就。今天，学者互访、国际会议、学术交流、联合研究、互译图书等已成为常态。“未来，中亚各国同中国的人文交流，特别是科教合作必将继续呈现勃勃生机，迈上新的台阶。”

吉尔吉斯斯坦东方文学与艺术出版社总经理爱丽米拉·沙克塔耶娃说，吉政界和学界对中国的历史和发展经验格外感兴趣，出版社已将70多本中国图书译成当地语言。出版社愿进一步拓展翻译领域合作，引入更多中国著作的同时，也把吉尔吉斯斯坦优秀作品介绍到中国，增进相互理解。

章内别克是中国路桥吉尔吉斯斯坦办事处机料部工程师，自2014年以来参与了多个交通建设项目。他说：“道路的修复和建设促进了经济发展，提升了吉尔吉斯斯坦人民的生活水平。我相信，推动构建更加紧密的中亚—中国命运共同体，将为中亚国家人民带来更多实实在在的利益。”

《 人民日报 》（ 2022年01月27日 03 版）

(责编：崔越、徐祥丽)