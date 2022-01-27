新华社哈瓦那1月26日电 通讯：温暖！中国驻古巴大使馆为在古中国公民发放“春节包”

新华社记者林朝晖

春节将至，在哈瓦那大学对外西语系攻读语言学博士学位的中国留学生欧阳超凡满心欢喜，因为他刚刚收到中国驻古巴大使馆发放的“春节包”。他在接受新华社记者采访时说：“每逢佳节倍思亲，这些礼物让我非常感动，内心倍感温暖！”欧阳超凡说，他期待中国虎年带给世界好运，让世界战胜疫情。

来古巴旅游的何先生等一行三人也收到了中国驻古巴大使馆专程送到隔离酒店的“春节包”。旅居厄瓜多尔的何先生与朋友1月初来古巴旅游，他们中一人于15日确诊感染新冠病毒，一行人的行程因此被打乱。他们向中国驻古巴大使馆寻求帮助，得到使馆方面热情回应。何先生说：“感谢使馆提供的帮助，感谢祖国送来的温暖！”

25日下午4时，中国驻古巴大使馆特别举行了一场简短但温馨的“春节包”发放仪式，15名在古中国留学生代表参加了仪式。中国驻古巴大使马辉在仪式上致辞，向广大在古留学人员和侨胞致以诚挚的新春问候和美好祝福，同时勉励留学生们努力学习，争做中古友谊的桥梁。

马辉还叮嘱同学们继续做好疫情防护，严格遵守当地疫情防控规定，学习、防疫两不误。如出现身体不适，及时就医并报告使馆。

“我们将同大家共同坚守，共渡难关。使馆将永远是大家最温馨的家和最坚强的后盾。”

据中国驻古巴大使馆副领事王淳介绍，今年的“春节包”主要发放对象是留学人员，因疫情滞留古巴的中国公民和确有困难的在古侨胞。据王淳介绍，截至25日晚，驻古使馆已向近百名在古公民发放了“春节包”，接下来还将继续发放。今年发放的“春节包”内装有口罩、消毒巾和节庆盲盒等。

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