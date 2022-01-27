人民网开罗1月26日电 （记者周輖）中国驻埃及使馆25日为旅埃侨胞、留学生举行“春节包”发放仪式，正式启动2022年“春节包”发放工作。中国驻埃及大使廖力强出席视频仪式并讲话，使馆王胜刚教育公参、陈坚领事参赞等及旅埃侨胞、留学生代表参加。

廖力强在讲话中表示，过去的2021年，在埃及工作、学习、生活的同胞们勇毅坚守，一方面做好自身和家人、朋友的疫情防护，一方面支持使馆工作、支持祖国防疫大局，付出了艰辛努力、做出了巨大贡献。中国农历虎年将至，“虎”象征着勇敢坚毅、不屈不挠。相信在埃中国公民戮力同心、科学抗疫，一定能够早日战胜疫情，欢度健康平安、幸福祥和的虎年。中国驻埃及使馆永远是中国同胞们的坚强后盾，永远守候、伴随同胞们左右。希望装有口罩、消毒液和使馆慰问信的“春节包”能让同胞们感受到祖国和人民的牵挂，送去党和政府的关爱，传递使馆始终与在埃同胞们并肩作战、心手相连、共克时艰的信念。

视频仪式后，发放工作正式启动。廖力强与埃及中国和平统一促进会、埃及中国学生学者联合会发放现场点对点连线，与领到春节包的侨胞、留学生代表交流互动。现场侨领、侨胞和留学生代表们纷纷感谢祖国和人民、党和政府对在埃同胞们的关心关爱，表示将继续发扬顽强的拼搏精神和血浓于水的同胞情谊，为中埃友好和务实合作继续贡献力量。

近期，埃及疫情形势复杂严峻，奥密克戎变异毒株快速传播。为及时传递党和政府对海外侨胞、留学生的关心关爱，帮助在埃同胞就地抗疫、团结抗疫，驻埃及使馆依托在埃侨团和学联设立了8个发放点，向在埃困难侨胞和留学生发放 “春节包”。目前发放工作正有序推进，预计春节前完成。

2021年，中国驻埃及使馆领侨处窗口一直向在埃同胞开放，使馆领事保护和协助电话全年开通；根据埃及疫情形势发展，使馆发布了数十条防疫领事提醒和科学防护指南；上线了“中国领事”APP，开通了护照、旅行证等领事业务的线上办理功能，大大降低了大家外出染疫的风险；通过领事保护协助志愿者，使馆向在埃生活困难的同胞和染疫人员及时提供帮助，送去药品、物资和关心、问候；组织国内知名医院专家为染疫重症同胞远程视频会诊，为因疫情等原因暂时滞留埃及的同胞开展远程心理疏导和康复指导，依托国内资源搭建、完善医疗咨询平台，为在埃师生提供线上问诊服务。

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