人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

电影《大地颂歌》老挝首映式暨抗疫物资捐赠仪式举行

2022年01月27日08:41 | 来源：新华网
小字号

　　新华社万象1月26日电（记者章建华）电影《大地颂歌》老挝首映式暨抗疫物资捐赠仪式26日以视频连线方式在老挝万象和湖南长沙举行。老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理吉乔和中共湖南省委书记、省人大常委会主任张庆伟出席活动。

　　张庆伟在致辞中表示，2013年，习近平总书记在湖南湘西十八洞村首次提出“精准扶贫”。在这一发展理念指引下，湖南同全国一样，夺取了脱贫攻坚战全面胜利，十八洞村成为全省乃至中国脱贫攻坚的一张亮丽名片。电影《大地颂歌》以十八洞村脱贫故事为原型，通过艺术手段全景再现扶贫路上涌现的真实人物和典型事例，生动诠释了伟大脱贫攻坚精神，是中国开展反贫困斗争的生动写照。

　　老挝人民革命党中宣部副部长劳葆松在致辞中表示，2018年，时任老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬访问十八洞村，了解十八洞村脱贫成就和经验。他坚信，电影《大地颂歌》体现的中国脱贫成就，将成为老挝党和政府以及老挝人民实现脱贫以及摆脱欠发达国家行列的宝贵经验。

　　在当天的活动中还举行了湖南援助老挝抗疫物资交接仪式。

　　老挝人民革命党中联部副部长宋鹏，老挝新闻文化旅游部副部长坡西，老挝驻中国大使坎葆，中国驻老挝大使姜再冬等在现场或线上出席活动。

(责编：崔越、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部