新华社万象1月26日电（记者章建华）电影《大地颂歌》老挝首映式暨抗疫物资捐赠仪式26日以视频连线方式在老挝万象和湖南长沙举行。老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理吉乔和中共湖南省委书记、省人大常委会主任张庆伟出席活动。

张庆伟在致辞中表示，2013年，习近平总书记在湖南湘西十八洞村首次提出“精准扶贫”。在这一发展理念指引下，湖南同全国一样，夺取了脱贫攻坚战全面胜利，十八洞村成为全省乃至中国脱贫攻坚的一张亮丽名片。电影《大地颂歌》以十八洞村脱贫故事为原型，通过艺术手段全景再现扶贫路上涌现的真实人物和典型事例，生动诠释了伟大脱贫攻坚精神，是中国开展反贫困斗争的生动写照。

老挝人民革命党中宣部副部长劳葆松在致辞中表示，2018年，时任老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬访问十八洞村，了解十八洞村脱贫成就和经验。他坚信，电影《大地颂歌》体现的中国脱贫成就，将成为老挝党和政府以及老挝人民实现脱贫以及摆脱欠发达国家行列的宝贵经验。

在当天的活动中还举行了湖南援助老挝抗疫物资交接仪式。

老挝人民革命党中联部副部长宋鹏，老挝新闻文化旅游部副部长坡西，老挝驻中国大使坎葆，中国驻老挝大使姜再冬等在现场或线上出席活动。

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