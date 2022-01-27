新华社莫斯科1月26日电（记者华迪）俄罗斯黑海舰队新闻处26日发布消息说，黑海舰队20余艘舰船已分别从塞瓦斯托波尔和新罗西斯克两处基地出发参加将在黑海水域举行的演习。

消息说，由巡逻舰、护卫舰、小型导弹舰、登陆舰、扫雷舰和小型反潜舰参与组成的多舰种合成编队、舰艇打击群和登陆舰队将在军演期间执行安全机动训练、通信和海上防空等课目演练。

同日，俄北方舰队战舰出发前往巴伦支海参加在北极地区举行的演习。届时，北方舰队将演练各舰种协同保障俄北部海域海上航线与经济活动区域安全。

俄国防部此前表示，今年1月至2月，俄海军各舰队将在海军总司令尼古拉·叶夫梅诺夫的总指挥下进行系列军事演习，以协调海空配合、保护俄海洋利益、应对来自海上军事威胁。演习将覆盖与俄罗斯领土相邻的海域以及具有重要意义的世界海洋区域。此外，将分别在北海、地中海和鄂霍次克海、太平洋和大西洋东北部举行单独演习。约140余艘战舰和补给舰、60余架飞机、1000余件武器装备和近1万名官兵参与演练。

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