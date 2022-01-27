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联合国秘书长呼吁加大对阿富汗人道主义行动力度

2022年01月27日08:38 | 来源：新华网
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　　新华社联合国1月26日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯26日表示，阿富汗局势“命悬一线”，国际社会必须加大对阿富汗人道主义行动的力度，以挽救更多生命。

　　古特雷斯当天在联合国安理会阿富汗问题公开会上说，阿富汗人民正处在一个严酷的冬天，在狂风暴雨和冰天雪地中挣扎。他们不仅被新冠疫情所困，还要忍受麻疹、腹泻等疾病的困扰。古特雷斯呼吁国际社会帮助阿富汗增加流动性，找到解冻外汇储备并让阿富汗央行重新发挥作用的办法，“把经济从悬崖边缘拉回来”。

　　古特雷斯呼吁暂停一些针对阿富汗的“规则和条件”，因为它们不仅限制阿富汗的经济发展，也掣肘国际社会挽救生命的行动。他欢迎安理会去年通过为阿富汗提供人道主义援助的有关决议，强调国际社会应为金融机构和商业伙伴提供法律保证，以确保它们不必担心违反相关的制裁规定。

　　古特雷斯表示，国际社会对阿富汗塔利班的大门“始终是敞开的”。他敦促塔利班与国际社会和安理会密切合作，遏制恐怖主义威胁，建设能够促进安全的机构。

　　联合国安理会去年12月一致通过第2615号决议，明确对阿富汗开展人道援助和其他支持基本人道需求的活动不违反安理会制裁决议。

(责编：崔越、徐祥丽)

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