新华社华盛顿1月26日电（记者许缘 高攀）美国联邦储备委员会26日宣布维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间，并表示很快上调联邦基金利率目标区间将是适当的。

美联储在结束为期两天的货币政策会议后发表声明说，为实现充分就业和物价稳定两大目标，美联储联邦公开市场委员会决定维持利率水平不变。由于目前通货膨胀率远高于2%且就业市场表现强劲，联邦公开市场委员会预计，很快上调联邦基金利率目标区间将是适当的。

同时，美联储决定继续降低每月净资产购买速度。从今年2月起，美联储将每月增持至少200亿美元美国国债和至少100亿美元机构抵押贷款支持证券，并将于今年3月结束资产购买计划。

声明说，美国经济活动和就业指标继续走强，就业增长强劲，失业率大幅下降。与新冠疫情和经济重新开放相关的供需失衡继续导致通胀水平上升。经济发展仍将取决于疫情发展，预计疫苗接种方面的进展和供应限制的缓解将支持经济活动和就业持续增长、通胀走低，但经济前景仍存在风险，包括来自变异新冠病毒的风险。

美联储当天还发布有关缩减资产负债表的原则。联邦公开市场委员会成员一致同意，调整联邦基金利率目标区间是其调整货币政策的主要手段，将依据促进充分就业和物价稳定两大目标决定缩表时间和速度。该委员会预计，美联储将在开始上调利率水平后开启缩表进程。

美联储主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会上说，鉴于就业市场出现显著增长且通胀率远高于美联储设定的2%长期通胀目标，美国经济已不再需要“持续的高水平货币政策支持”。但美国经济前景仍然高度不确定，在制定适当的货币政策时应保持灵活，以对各种可能的经济结果做出反应。

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