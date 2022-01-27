新华社纽约1月26日电 综合新华社驻外记者报道：美国和北约26日分别向俄罗斯递交了有关安全保障问题的书面回复。俄官员表示，有关回复不能令俄罗斯满意，俄方不会接受。

俄罗斯外交部网站26日发布消息说，俄副外长格鲁什科当晚应约会见美国驻俄大使沙利文，沙利文向俄方转交了美国政府对俄此前提出的双边安全保障协议草案的书面回复。

美国国务卿布林肯当天在美国务院举行的新闻发布会上说，美方在书面文件中提供了一条通过外交方式解决乌克兰问题的路径，表达了对“俄方行动损害美国及其盟友和伙伴安全”的担忧等。

布林肯表示，美方对与俄对话持开放态度，希望通过外交方式解决乌克兰问题，但俄罗斯需要“缓和对乌克兰的进攻”、“停止过激言论”，并本着对等原则参与关于欧洲未来安全的讨论。他期待近期与俄外长拉夫罗夫就美方提议以及双方下一步行动进行对话。

针对美方的书面回复，俄罗斯联邦委员会（议会上院）国际事务委员会第一副主席扎巴罗夫说，美方的回复不能令俄罗斯满意，俄方对此不能接受，“华盛顿正走向直接对抗”。俄罗斯国家杜马（议会下院）国际事务委员会第一副主席尼科诺夫表示，美方没有在书面回复中对俄方关切做出任何回应，这样的回复毫无意义。

另据俄罗斯媒体报道，北约当天通过俄驻比利时大使馆向俄方递交了有关安全保障问题的书面回复。

北约秘书长斯托尔滕贝格26日晚在记者会上证实北约已递交书面回复，表示北约不会在事关安全的原则问题上妥协，将继续致力于集体防御承诺。

斯托尔滕贝格呼吁俄罗斯和北约重新设立各自办事处，充分利用军事沟通渠道提高透明度并降低风险。他说，北约寻求通过对话找到政治解决方案，同时也为最坏的情况做好了准备。

当天早些时候，拉夫罗夫在俄国家杜马就外交政策发表演讲时表示，如果西方针对俄罗斯提出的安全保障建议没有建设性回复，且继续其“侵略路线”，俄将采取必要对策。

近期，乌克兰和俄罗斯的关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备。美国、乌克兰和北约表示俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。

去年12月，俄罗斯曾向美国和北约提出并公布两份安全保障协议草案，要求美国和北约做出明确回应。今年1月10日至13日，围绕乌克兰等问题，俄罗斯曾与美国、北约等举行对话，但没有取得实际成果。21日，布林肯和拉夫罗夫在瑞士日内瓦举行会谈，美方在会谈中同意就俄方关切的问题在未来一周内做出书面回复，俄方表示将在收到书面回复后决定下一步行动。（参与记者：黄河、邓仙来、任珂）

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