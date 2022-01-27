人民网开罗1月27日电 （记者黄培昭）中国驻埃及使馆26日在开罗举办2022年云上春节招待会，旅埃华侨华人、中资机构、留学生和汉语教师、新闻机构代表等80多人线上出席。中国驻埃及大使廖力强发表致辞，中国驻埃及使馆公使衔参赞苏丽雅主持招待会。

廖力强在致辞中向旅埃华侨华人致以新春问候，和大家一起回顾了2021年中国取得的辉煌成就。他表示，2021年对中埃关系是意义非凡的一年，我们以中埃建交65周年为契机，书写了双边友好关系史上新的动人篇章。面对疫情，中埃两国高层交往热度不减，习近平主席同塞西总统通电话，塞西总统专门录制视频祝贺中国共产党成立100周年，王毅国务委员兼外长访问埃及，中埃签署建立两国政府间合作委员会协定。抗疫合作为中埃关系注入强劲动力，埃及三大世界文化遗产地以灯光秀形式表达对中国抗疫的支持，中国先后向埃及提供四批援助物资和疫苗，协助埃及建立口罩生产线并实现中国疫苗本地化生产，中埃两国企业签署疫苗冷库项目合作协议。人文交往亮点纷呈，埃及新增两所孔子学院，汉语教学纳入埃及中小学教育体系取得重要进展，埃及奥委会公开表达坚定支持中国举办北京冬奥会及冬残奥会，开罗塔以中、英、阿三语将“北京冬奥会”等文字和北京冬奥会会徽投映塔身。经贸合作逆势上扬，中国连续8年稳居埃及第一大贸易伙伴，中国企业承建各重点项目均顺利推进，中国援建的埃及卫星总装集成测试中心和埃及二号卫星项目正在同步进行中，中埃农业绿色发展联合实验室签署合作备忘录，中埃合作互利共赢之路越走越宽广。

廖力强强调，成绩的取得离不开在埃同胞的心血和付出。在埃中国同胞把担当扛在肩上，把奉献写在心底，坚守岗位复工复产、支持国内疫情防控大局，为中国发展和中埃关系的发展作出了自己的贡献。驻埃及使馆将继续把党和国家对海外同胞的关心关爱落到实处，践行“外交为民”，积极研究、推出更多便民、惠民举措，提供更加周到的服务，送去更多温暖与关爱，做好在埃同胞的坚强后盾。

廖力强表示，期待大家继续发挥联通中外的桥梁和纽带作用，与当地民众以心交心，讲好中国“冬奥”故事，讲好中国共产党的故事，讲好中国的故事，讲好中国人民的故事，讲好中埃友好的故事，为推动中埃关系深入发展贡献智慧和力量，为建设中埃命运共同体增添正能量，以优异成绩共同迎接党的二十大胜利召开。

春节招待会上，使馆对在疫情期间积极协助同胞科学抗疫、扶危济困表现突出的领事保护与协助志愿者授予了2021年度抗疫和领事协助突出贡献奖。春节招待会还播放了国内涉侨部门、旅埃侨团、中资企业、华侨华人、留学生及汉语教师、央媒代表的新春祝福视频。

使馆还精心准备了一场云端音乐会。大家共同欣赏了浙江省交响音乐团的《春节序曲》、南京艺术学院与艾因·夏姆斯大学学生合唱团的《幸福花开·悦享冬奥》歌曲连唱、巴勒斯坦歌手莉娜·苏蕾比的阿拉伯语版歌曲《一起向未来》等节目，歌声唱响，幸福萦绕，招待会在欢乐热烈的气氛中结束。

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