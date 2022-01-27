本报记者 毕梦瀛

在巴西坎皮纳斯州，退休教师卢基尼一家每月缴纳的电费超过300雷亚尔（1美元约合5.4雷亚尔），是一笔不小的开支。为了节省电费，去年12月，她购买了太阳能发电设备。仅两天，光伏面板等设备安装工作就完成了。“以后每个月的电费开支将大大减少，也更加环保。”卢基尼说。

在巴西，像卢基尼这样使用和投资太阳能的个人和公司越来越多。巴西国家电力局近日公布的数据显示，截至2021年12月，全国拥有太阳能发电设备的家庭和公司数量从2019年的12.3万增长至31.4万。

巴西光照资源充沛，近年来光伏产业发展势头强劲。根据巴西光伏太阳能协会不久前公布的统计数字，全国光伏在运装机容量首次突破13吉瓦大关。2012年以来，光伏产业为巴西吸引了超过663亿雷亚尔投资，创造超过39万个就业岗位。

除了太阳能，巴西水力、风能资源也较为丰富。水电是当前巴西电力供应的主要来源，在可再生能源累计装机容量中占比76%。风力发电在一定程度上发挥了互补作用，部分缓解了高峰期的用电压力。截至去年11月，巴西风电新增装机规模超过305万千瓦，是2014年以来的最大值。

近年来，巴西政府陆续推出一系列举措，鼓励发展清洁能源。巴西国家电力局发布的《巴西太阳能发电技术和商业计划》承诺，对投入运行的太阳能光伏电站用户的收费优惠80%，优惠期长达10年。巴西国家开发银行承诺为相关企业提供长期优惠贷款等。

当前，中巴清洁能源合作稳步推进。去年11月，中广核巴西能源控股有限公司LDB风电扩建项目正式投产，总装机容量8.28万千瓦；新开工的TN风电项目总装机容量18万千瓦，计划于2023年6月建成投产。

巴西光伏太阳能协会主席绍瓦亚指出，发展清洁能源有助于巴西扩大能源供应来源，降低能源成本。巴西国家能源局预计，到2035年巴西电力产业总投资规模将超过300亿美元，其中70%用于太阳能光伏、风电、生物质能以及海洋能等可再生能源领域。

（本报里约热内卢1月26日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月27日 17 版）

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