绿色办奥，体现出中国坚定不移走生态优先、绿色低碳发展道路的历史自觉，展现出中国积极参与全球气候和环境治理的责任担当

1月23日，北京冬奥村预开村；1月25日，国家体育场“鸟巢”、国家游泳中心“冰立方”、国家速滑馆“冰丝带”三大冬奥场馆全面进入赛时运行模式……随着北京冬奥会的临近，各国代表团将有机会近距离体验氢燃料车保障出行、低碳环保的奥运场馆等，感知中国的绿色办奥理念，见证绿色冬奥所彰显的美丽中国底色。

绿色办奥是中国向国际社会作出的坚定承诺。2015年8月，国际奥委会投票决定将2022年冬奥会举办权交给北京后不久，习近平总书记就提出了坚持绿色办奥、共享办奥、开放办奥、廉洁办奥的要求。“绿色办奥，就要坚持生态优先、资源节约、环境友好，为冬奥会打下美丽中国底色”“要突出绿色办奥理念，把发展体育事业同促进生态文明建设结合起来”……2017年以来，习近平总书记5次实地考察冬奥会筹办工作，为绿色办奥指明方向、提供遵循。

北京冬奥会坚持绿色低碳标准，为国际赛事树立了可持续发展的新标杆。建设低碳场馆，所有场馆都达到绿色建筑标准，4个冰上场馆使用新型二氧化碳制冷剂，建成超过5万平方米超低能耗示范工程，三大赛区26个场馆全面使用低碳能源，在奥运史上首次实现场馆“绿电”全覆盖；构建低碳交通体系，节能与清洁能源车辆在赛时车辆中占比超八成；使用6个2008年北京奥运会场馆……国际奥委会北京冬奥会协调委员会主席小萨马兰奇表示，北京冬奥会将成为“最绿色”的奥运会。美国库恩基金会主席罗伯特·库恩指出，北京冬奥会为全球应对气候变化、推动可持续发展作出了贡献。

绿色办奥，体现出中国坚定不移走生态优先、绿色低碳发展道路的历史自觉。中国把生态文明建设放在突出地位，融入中国经济社会发展各方面和全过程。建立健全绿色低碳循环发展经济体系，持续推动产业结构和能源结构调整，努力建设人与自然和谐共生的现代化取得显著成效。坚持山水林田湖草生命共同体，协同推进生物多样性治理，生态文明建设不断迈上新台阶。塞罕坝林场建设者获颁“地球卫士奖”，库布其沙漠治理模式为全球防治荒漠化提供样本……建设美丽中国的行动不断赢得世界喝彩，“生态文明”“绿水青山就是金山银山”等理念得到国际社会广泛认同。

绿色办奥，展现出中国积极参与全球气候和环境治理的责任担当。生态文明建设关乎人类未来，建设绿色家园是人类的共同梦想。基于推动构建人类命运共同体的责任担当和实现可持续发展的内在要求，中国加快构建“双碳”政策体系，宣布不再新建境外煤电项目，积极参与气候变化国际谈判。中国还将生态文明领域合作作为共建“一带一路”重点内容，发起系列绿色行动倡议，采取绿色基建、绿色能源、绿色交通、绿色金融等一系列举措，持续造福参与共建“一带一路”的各国人民。国际人士指出，中国向世界展示了保护环境、应对气候变化问题的决心，增强了全球应对气候变化和环境挑战的信心。

坚持绿色低碳，建设一个清洁美丽的世界，这是构建人类命运共同体的应有之义，也是北京冬奥会主题口号“一起向未来”所昭示的美好前景。秉持“可持续·向未来”的诚挚愿景，北京冬奥会将成为展现中国绿色发展成就的窗口，将为全球可持续发展贡献中国智慧和力量。

《 人民日报 》（ 2022年01月27日 17 版）

(责编：赵欣悦、白宇)