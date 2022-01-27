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当前，全球新冠疫苗产量有所增加、接种率上升，但发达国家和发展中国家之间的“免疫鸿沟”仍在扩大，个别发达国家囤积、浪费疫苗，受到国际社会广泛批评。世卫组织多次呼吁，富裕国家应切实履行承诺，积极促进全球疫苗公平合理分配。

新冠肺炎疫情发生以来，全球疫苗产能和供应不断改善，但疫苗分配不平等问题愈发凸显。截至1月13日，世界卫生组织194个会员国中，有36个会员国的疫苗接种率不足10%，88个会员国不足40%。疫苗分配不平等正严重阻碍全球抗疫努力。世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安日前强调：“平等使用疫苗不仅是一个关乎公平的重要人道主义目标，而且是我们所有人走出新冠肺炎疫情大流行的最佳途径。”

少数西方国家囤积浪费疫苗严重

世卫组织日前表示，按目前疫苗推广速度，仍有109个国家和地区将无法在7月前为其70%的人口完全接种疫苗，这是该组织为今年设定的目标。此前设置的到2021年底让每个国家的40%人口完成疫苗接种的目标未能实现，有超过85%的非洲人口甚至未接种一剂疫苗。

“缺苗少药”直接威胁广大发展中国家民众的生命健康，而少数西方国家囤积的疫苗不仅远超自身需要，且浪费严重。美国疾控中心的数据显示，2021年美国浪费了上千万剂新冠疫苗。其中，路易斯安那州浪费疫苗超过22.4万剂，田纳西州浪费超过20万剂。

《华盛顿邮报》报道说，美国政府囤积的疫苗总量足够7.5亿人接种，而该国成年人口约为2.6亿。尽管没有证据表明民众需要增加接种剂量，美国还是购买并囤积了数亿剂疫苗，其承诺的对外疫苗援助却停滞不前。美国全国广播公司网站的一篇文章指出，美国浪费的疫苗数量远超许多发展中国家的疫苗接种数量。专家认为，美国大肆浪费疫苗的行为剥夺了其他国家和地区民众接种疫苗的机会。

与此同时，多国媒体报道了一些发展中国家从西方国家收到的疫苗面临过期问题。尼日利亚2021年10月曾从欧洲接收了250多万剂疫苗，但其中近一半于同年11月到期。“这是疫苗民族主义。发达国家掌握了这些疫苗，然后将它们囤积起来。直到疫苗即将到期时，才把它们送给我们，有的只剩两周就过期了。”尼日利亚国家初级卫生保健发展局局长费萨尔·舒艾卜表示。

肯尼亚首都调频网站刊登评论文章指出，发达国家在支持非洲抗击疫情上言行不一，不仅囤积新冠疫苗、阻碍公平分配，还向非洲国家捐赠将要过期的疫苗。因此，越来越多的非洲国家开始拒绝来自发达国家的疫苗捐赠。

“我现在非常愤怒。如果他们（富裕国家）不尽快推动实现疫苗公平，我们将看到变异病毒涌现，我们不知道是否能够控制。”非洲疫苗交付联盟联合主席阿拉基贾说。《纽约时报》报道说，“疫苗分配鸿沟让世界趋向割裂”。

公平分配疫苗是全球抗疫关键

世卫组织总干事谭德塞表示，实现今年全球疫苗接种目标至少需要110亿剂疫苗，但问题不在于疫苗供应，而在于分配。目前，全球疫苗产量接近每月15亿剂，只要公平分配，足以实现全球接种目标。谭德塞还表示，全球新冠肺炎感染病例攀升的主要原因在于政治操弄妨碍全球抗疫努力，“少数国家的民粹主义、狭隘民族主义和囤积抗疫工具行为，破坏了公平性。抗疫政治化一直在削弱全球团结抗疫的努力。”

国际救援组织乐施会执行主任加布丽埃拉·布赫批评说，富裕国家把疫苗优先留给本国，并保护制药公司对疫苗的垄断。虽然世卫组织已推动建立起一些新冠疫苗技术转让中心，但大多数制药公司目前并不倾向于参与。

埃及《第七日报》网站刊文指出，部分西方国家大搞“疫苗民族主义”，展现出其处理国际问题的一贯作风，即为了自身利益不惜牺牲发展中国家人民的利益。尼加拉瓜《机密报》刊文说，疫苗分配不公对发展中国家造成相当严重的影响，“弥合‘免疫鸿沟’是国际疫苗合作当务之急”。

英国《金融时报》发表文章说，西方发达国家和发展中国家之间存在着巨大的疫苗接种鸿沟。疫情凸显了世界卫生条件不平等现状，贫穷国家更多承受着疫情的严重打击。

需要加强合作共筑免疫屏障

面对全球疫情严峻形势，多位流行病与公共卫生领域权威专家强调，只有加强团结合作，切实提高疫苗接种率，建立起免疫屏障，人类才能尽快走出疫情阴霾。

世卫组织发言人塔里克·亚沙雷维奇指出，抗疫资源分配不均现象持续的时间越长，疫情大流行将拖得越久。抗疫资源分配不均正在夺去人类的生命，并为病毒提供不断传播和变异的机会，威胁着世界各地的每一个人，侵蚀着来之不易的防疫成果。

全球疫苗免疫联盟首席执行官塞斯·伯克利表示，新冠病毒新变种不断出现导致疫情迟迟不能结束，而实现疫苗平等是防止更多新变种出现的必要一步。“只有当我们能够保护世界上所有人，而不是只保护富有的那部分人，我们才能避免新变种出现。”

红十字会与红新月会国际联合会主席弗朗切斯科·罗卡说，奥密克戎毒株是全球疫苗接种不均衡带来危险的证据。“我们需要付出更多努力，解决疫苗分配不平等现象，帮助防疫薄弱国家和地区建立起免疫屏障。”

联合国秘书长古特雷斯日前再次强调，过去两年证明了一个事实，那就是“放弃任何人，就意味着放弃所有人”，要实现真正改变，需要所有人齐心协力。他呼吁，国际社会需要在应对疫情过程中维护公平与公正，优先向全球疫苗接种计划供应新冠疫苗，并且支持世界各地病毒检测以及疫苗的本地生产。古特雷斯表示，不平等和不公正使数以千万计的人处境艰难。各国需要团结起来，共同为那些最需要帮助的国家和人们提供支持。

（本报北京、布鲁塞尔、里约热内卢、开罗1月26日电 记者陈一鸣、曹师韵、张朋辉、李晓骁、周輖）

《 人民日报 》（ 2022年01月27日 17 版）

(责编：赵欣悦、白宇)