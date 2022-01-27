本报记者 严 瑜

2021年10月22日9时，满载着100个标准箱扫雪机、饮水机、取暖器及其他日用百货的X8410/09列车，在浙江省金华市经海关监管后，驶向万里之遥的俄罗斯首都莫斯科。

胡肖飞摄（人民视觉）

刚刚过去的2021年，中俄关系亮点纷呈。两国领导人保持密切交往，为两国关系发展布局定调，为重大国际议程定向领航，共同开启了中俄新时代全面战略协作伙伴关系的新征程。

近日，中国媒体公布一项民调结果显示，大部分中国受访者认为，中俄关系已经成为对中国影响最显著的双边关系。

两国关系稳定健康

中国环球舆情中心日前公布的民调结果显示，高达55.6％的受访者认为，中俄关系取代中美关系，登上对华影响力最大双边关系榜单的首位，这个结果前所未有。据悉，该中心已连续16年发布类似民调，2006年至2020年间的结果均显示，中美关系对中国影响最大。分析认为，此次民调结果表明，中国民众对中美关系的看法已经发生明显变化，但对中俄关系的积极评价持续上升。

俄罗斯民调机构列瓦达中心在2021年所做的一项民调也显示，75％的俄罗斯民众对中国持积极态度。多数俄罗斯民众认为，在过去10年里，中国在国际舞台越发受到尊重，中俄关系对俄罗斯巩固其国际地位产生积极影响。

“从民调结果可以看出，中俄两国民众对彼此国家的好感度都在逐渐提升，并且非常认可中俄新时代全面战略协作伙伴关系。”中国现代国际关系研究院研究员许涛在接受本报记者采访时分析称，当前，无论是政府层面，还是社会层面，中俄关系都呈现出稳定健康的发展势头。

2022年伊始，中国国务委员兼外长王毅在同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话时表示，刚刚过去的2021年是中俄关系奋发笃行、亮点纷呈的一年。新的一年，中方将坚定不移深化中俄“背靠背”战略协作，维护双方正当权益，维护世界和平稳定。

拉夫罗夫在1月14日举行的年度记者会上也对两国关系给予高度评价。他表示，俄中建立了独一无二的全方位合作机制，这在俄罗斯与其他国家关系中都是不具备的。

2021年，中俄元首4次会晤通话，保持密切战略沟通。在两国元首引领下，中俄关系经受各种考验，焕发勃勃生机。两国建立了元首年度交往、总理定期会晤、立法机构合作等高层交往机制，5个副总理级政府间合作委员会高效运行，两办主任磋商、战略安全磋商、执法安全合作机制等合作内涵持续丰富，几十个合作分委会工作不断取得新成果。

高度互信前所未有

“在政治、外交、军事、‘一带一路’、抗疫等诸多领域，中俄保持密切合作，并在涉及各自核心利益的问题上互相给予支持。例如，2021年底，中俄防长签署了2021年到2025年两国军事领域进一步扩大合作发展路线图，双方将继续加强在战略演习、联合巡航等领域合作，为捍卫中俄两国核心利益，维护国际和地区安全稳定不断作出新贡献。”中国传媒大学国际关系研究所教授杨勉向本报记者指出，还值得关注的是，中俄经贸关系也在不断加强。

据中国海关总署统计，2021年中俄贸易额近1470亿美元，创历史新高。其中，中国对俄出口675亿美元，同比增长34%；自俄进口793亿美元，同比增长37.5%。在疫情背景下，2021年中俄双边贸易额扭转2020年下滑3%的局面，超过疫情前水平。塔斯社近日在报道中援引俄罗斯总统普京的话称，在不久的将来，如双方所商定的，中俄贸易额将突破2000亿美元大关。

“经贸合作不断升级是中俄关系发展的新亮点，为两国关系持续深化筑牢基石，也有助于两国更好应对美国等西方国家发起的经济制裁。”杨勉说。

许涛指出，近两年来，在美国推行“大国竞争”战略的背景下，中俄两国在更多领域加强合作，并且挖掘更多合作潜力。“美国基于自身难保全球霸主地位的危机感，将中国和俄罗斯定位为‘对手国家’，对中国进行遏制打压，与俄罗斯之间的结构性矛盾也难以得到实质性缓解。同时美国奉行单边的、片面的孤立主义，给当下大国关系带来极大的不确定性，也给世界带来动荡不安。在此背景下，中俄从团结协作抗击疫情，到共同反对新冠病毒溯源政治化，再到俄方支持即将召开的北京冬奥会，都展现出两国在新时代全面战略协作伙伴关系的框架下，尊重对方利益关切，给予对方有力支持。”

2021年，中俄纪念《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，两国领导人正式宣布条约延期。

“尽管西方舆论时有唱衰中俄关系、抹黑中俄友好的声音，但可以看到，中俄从政府到民间都不受任何干扰，彼此之间的信任达到前所未有的高度。”杨勉说。

携手维护世界和平

日前，王毅在就2021年国际形势和外交工作接受媒体采访时表示，中俄都是具有世界影响的大国，双方加强战略协作与务实合作，具有全球意义，作用不可替代。两国为全球抗疫作出“中俄表率”，为世界复苏注入“中俄动力”，为地区稳定提供“中俄保障”，为全球治理贡献“中俄担当”。只要中俄两个大国肩并肩站在一起、背靠背深化协作，国际秩序就乱不了，世界公理就倒不了，霸权主义就赢不了。

2022年初，中、俄、法、英、美五个拥核国家领导人共同发布联合声明，重申不将核武器瞄准彼此或其他任何国家。这是五国领导人首次就核武器问题发表声明，发出了维护全球战略稳定、减少核冲突风险的共同声音。有分析认为，五个拥核国家联合发布声明，让一度选择“退群”的美国重新回到核武器协议的框架之内，是中俄实力的最佳体现。

“这份联合声明的发布是一个好势头。在百年未有之大变局下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系的巩固和深化，对不确定性日益增多的世界而言，是一个非常重要的稳定因素，将起到‘1＋1大于2’的积极影响，有益于整个世界的和平与发展。”许涛说。

近年来，中俄两国领导人在不同国际场合多次强调，两国不结盟、不对抗、不针对第三方。中俄均为国际多边主义的倡导者，都主张在联合国的框架下以谈判解决纷争，以合作代替对抗。这是中俄新时代全面战略协作伙伴关系的题中之义，也是中俄所塑造的新型大国关系的前提和基础。

中国外交部发言人近日表示，作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，中俄两国始终坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，致力于推动完善全球治理，促进国际地区热点问题政治解决，为纷繁复杂的国际形势注入了宝贵的稳定性和正能量。

“面对以美国为首的西方滥用霸权，四处惹事，频繁制造不安定因素，中俄携手在联合国及各地区组织加强战略协作，有效抵制美国的强权和霸凌行为，对美国产生威慑，也在世界范围内起到稳定人心、维护和平的积极作用。例如，中俄在上合组织等框架内进行非传统安全合作，打击恐怖主义，为叙利亚问题、朝核问题、伊核问题、阿富汗问题等地区热点问题的解决提供思路，有效维护了地区安全稳定。”杨勉说。

(责编：赵欣悦、白宇)