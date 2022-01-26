集体拍摄祝福北京冬奥会的视频。人民网记者 任彦摄

人民网布鲁塞尔1月26日电 （记者任彦）1月25日，正值北京冬奥会倒计时10天，也是中国农历“小年”，比利时华侨华人与当地友人在比利时第二大城市安特卫普齐聚一堂，共同祝福北京冬奥会圆满成功。

中国驻比利时大使曹忠明在视频致辞中表示，2008年，北京奥运会取得无比伦比的成功，“同一个世界，同一个梦想”的口号至今仍被人铭记。14年过去，中国实现了带动3亿人参与冰雪运动的目标，再次做好准备，将为世界奉献一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会。相信北京冬奥会的成功举办，将把“更快、更高、更强、更团结”的奥林匹克精神进一步发扬广大，激励全世界人民更加勇敢地团结奋斗、共克时艰，携手开创美好未来。

安特卫普副市长彼得·沃特斯表示：“我谨代表我的城市热烈祝贺中国。通过举办冬奥会，北京又创造了一个第一，即成为全球首个‘双奥之城’。”

比中经贸委员会主席德威特在致辞中表示，“2008年北京奥运会给我们留下了深刻的印象，我们对于中国政府的高效率是十分熟悉的。我坚信，经过卓有成效的筹备之后，北京冬奥会将一定非常精彩。”

比利时泽布鲁日港务局荣誉副总裁文森特·德塞德勒对人民网记者表示，中国在举办重大国际赛事方面已经积累了丰富的经验，北京冬奥会一定会成为奥运历史上一次让人难忘的体育盛会。

活动现场拍摄了集体祝福北京冬奥会的视频，展示了北京冬奥会吉祥物、宣传画、明信片、画作等。旅比知名画家姚逸之专门为北京冬奥会创作的画作《日出东方 吉祥冬奥》首次亮相，将以旅比侨胞的名义，通过北京市侨联赠送给北京冬奥组委。据他介绍，这幅作品以中国红为基调，用万里长城和山川河流做背景，抒发了对祖国大好河山的热爱与赞美。行云间隐约可见运动健将们矫健的身影，体现出奥林匹克勇于拼搏的精神。

活动主要发起者、比利时华商丝路商会会长吴晓旺表示，“在北京冬奥会倒计时10天之时，我们旅比侨胞与当地友人在此聚会，就是想表达对北京冬奥会的坚定支持和美好祝福。在疫情肆虐的当下，世界需要这样一场体育盛典来振奋精神，从中汲取力量继续前行。世界同期待，一同向未来。”

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