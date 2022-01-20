人民网里约热内卢1月19日电 （记者吴杰）1月19日，中国大连市与巴西福塔莱萨市举行老旧中心城区改造与振兴视频交流会。中国驻累西腓总领事严宇清、巴西福塔莱萨市副市长埃尔西奥·巴蒂斯塔、国际事务主管乔安娜·诺格拉、大连市人民政府外事办公室党组书记成英俊、副主任刘建军、住建局副局长宋光、中山区人民政府副区长吴晓辉，以及巴西驻华使馆一等秘书杰利米亚斯·奈托、总领馆商务领事邵卫彤等出席会议。

大连和福塔莱萨分别是中巴重要港口城市，海洋经济活跃，旅游资源丰富。两市自建立友好合作关系以来，高层互动频繁，合作研讨活跃。近日，大连市捐赠新冠病毒核酸检测试剂运抵福塔莱萨市，助力当地抗击疫情。

严宇清表示，大连和福塔莱萨两市可充分利用地方交往平台，对接各自发展规划，秉持共商共建共享原则，以可持续发展为引领，加强理念沟通，推动设施联通，重现各自旧区历史风貌，盘活老城现代社会价值，充分发挥两市作为展会之城、创新之城、绿色之城的优势，共同打造共享、智慧、平安城市。

成英俊表示，老城区改造是城市经济社会发展过程中面临的共同难题，分享老城区改造领域的经验是将两市交流合作领域拓展延伸的积极尝试，对两市深入交流、互学互鉴具有重要意义。希望双方继续挖掘在大数据和环保减排等多领域合作潜力，进一步深化务实合作，造福两市人民，助推中巴关系发展。

吴晓辉介绍大连市中山区的历史、规划并表示，当地近年来率先启动城市更新行动，一方面注重历史文化传承和海滨特色塑造，体现城市人文精神；另一方面推动技术创新、管理创新、政策创新，提高城市现代化治理水平。希望未来加强同福塔莱萨市交流合作，共谋发展。

巴蒂斯塔表示，尊重与友谊是合作的基础。近年来，双方友好交往不断密切，不仅深化了两市经贸、科技、基建、文教、体育等领域的交流与合作，也筑牢了两市兄弟般的情谊。双方在老旧城区改造方面也有很多共同理念，相信未来可以同大连市加强学习借鉴。

奈托表示，相知无远近，万里尚为邻。中国自2009年以来便成为巴西最大贸易伙伴，巴西自2018年起成为中国进口农产品的主要供应国，近期大连向塞州和福市捐赠核酸检测试剂，充分体现了新冠肺炎疫情下双方携手抗疫的珍贵友谊。巴西驻华使馆愿为双方加强务实合作和友好交往提供支持与协助。

结合大连连锁街历史文化风貌区改造工程、福塔莱萨市文化美食街改造项目，双方就老城区改造、管理和维护等进行了深入交流和研讨。出生在福市的派恩海洛分享了在大连外国语大学的留学生活，希望中巴友谊长存。

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