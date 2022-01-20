人民网约翰内斯堡1月19日电 （邹松）2021年10月起，中国驻中非大使馆在中非共和国总统府、国民议会、外交部组织《中国共产党成立100周年脱贫成就展》和《中国—中非菌草技术合作历史回顾展》巡展活动，向中非各界介绍中国共产党带领人民脱贫经验，展现两国菌草技术合作发展进程，在中非各界收获强烈反响。

2021年11月19日，中国驻中非大使陈栋陪同中非共和国总统图瓦德拉在中非总统府共同参观展览。图瓦德拉称赞中国共产党带领人民摆脱贫困取得的伟大成就，对中国共产党治国理政理念表示赞同，并肯定了菌草技术对中非发展发挥的重要作用。

2021年11月下旬，展览在中非国民议会门厅和廊厅展出，中非共和国国民议会议长等议会要员常常驻足观展。

2022年元旦前后，使馆分别邀请中非国民议会议员、良政委员会成员、执政党“团结一心运动”党员、班吉大学孔子学院师生等赴议会集体观展。班吉大学孔子学院中方教师为他们讲解介绍、答疑解惑。观展人员纷纷赞叹中国共产党带领人民实现的伟大脱贫成就，憧憬两国菌草技术合作将为中非带来更加美好的未来。

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