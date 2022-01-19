人民网北京1月19日电 （记者高石）中国是2022年金砖国家主席国，并于1月18日在北京以视频形式举行了今年金砖国家协调人首次会议，正式开启金砖“中国年”各项活动。如何看待金砖国家合作，成为各国各界关心的主要议题之一。

中国金砖国家事务协调人、外交部副部长马朝旭19日下午在外交部橄榄厅接受人民日报社记者专访时表示，在前一天举行的协调人首次会议上，各方表达了对中国担任主席国的高度期待，希望在中国带领下，金砖合作在虎年能够“如虎添翼”“龙腾虎跃”，取得新的更大进展。

马朝旭表示，时隔5年，我国再次担任金砖国家主席国，将主办金砖国家领导人第十四次会晤，这是我国面向新兴市场和发展中国家开展的一场重要主场多边外交活动，举世瞩目、意义重大。

金砖国家都是具有全球影响力的新兴市场和发展中大国。自2006年建立以来，金砖合作机制已经走过16年的发展历程。在五国共同努力下，金砖合作取得了一系列开创性、标志性成果，成为国际事务中一支积极、稳定、建设性的力量。事实证明，金砖合作顺应世界多极化和经济全球化的历史趋势，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，符合国际社会共同利益，得到广泛认同和支持。

当前，世纪疫情和百年变局交织叠加，全球治理体系和国际格局加速调整，世界经济复苏面临关键当口，全球发展进程遭受严重冲击。马朝旭说，在这样的背景下，国际社会普遍期待金砖国家在加强抗疫合作、促进经济复苏、维护和平稳定方面发挥更大作用。中方作为主席国，将全力以赴办好今年金砖领导人会晤，为加强金砖团结合作提供强劲“中国动力”，为携手应对人类面临的共同挑战提供更多“金砖方案”。

在谈到今年金砖合作的主题和整体设想时，马朝旭介绍，今年金砖合作的主题是“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”。

马朝旭表示，“构建高质量伙伴关系”聚焦金砖合作高质量发展，关键词是全面、紧密、务实、包容。“全面”是指巩固经贸财金、政治安全、人文交流“三轮驱动”合作架构，并与时俱进拓展合作领域，充实合作内涵。“紧密”是指巩固金砖战略伙伴关系，就重大国际和地区问题加强沟通协调。“务实”是指坚持成果导向，落实好历次领导人会晤成果和共识，确保合作取得实效。“包容”是指积极同其他新兴市场和发展中国家以及国际组织开展对话合作，实现共同发展和繁荣。

“共创全球发展新时代”聚焦全球发展，关键词是强劲、绿色、健康。马朝旭表示，我们将倡导践行多边主义，共建开放创新的世界经济，维护全球产业链供应链稳定畅通，实现更加强劲的全球发展。我们将积极推动建立绿色低碳循环经济体系，全面有效落实《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》，实现更加绿色的全球发展。我们将坚持同舟共济，团结抗击疫情，深化疫苗合作，加强全球公共卫生治理，实现更加健康的全球发展。

马朝旭介绍，围绕这一主题，中方将重点在践行多边主义、团结抗击疫情、促进经济复苏、推进高效务实合作、加快落实2030年可持续发展议程五大领域打造成果。为此，我们设计了全面、紧凑的议程，预计将举办100多场活动，涵盖30多个具体领域，并提出一系列务实合作倡议。“我相信，在各方的共同努力下，金砖‘中国年’一定会精彩不断、亮点纷呈。”

马朝旭表示，金砖“中国年”的主题是“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”，出发点和落脚点是发展，正是中方今年办会打造的最大亮点。

“去年9月，习近平主席在联合国大会上提出全球发展倡议，呼吁国际社会关注发展问题，关注发展中国家特殊需求，强化全球发展伙伴关系。倡议聚焦减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通等八个重点合作领域，致力于加快落实2030年可持续发展议程，得到广大发展中国家和联合国等重要国际组织的积极响应。”

马朝旭表示，在疫情十分严峻的形势下，各国特别是发展中国家经济社会发展遭受严重冲击，2030年可持续发展议程落实面临巨大挑战。如何帮助发展中国家解决紧迫发展问题，推进落实2030年可持续发展议程，为后疫情时代全球发展开辟更大空间，这是事关广大发展中国家根本利益的重大问题。金砖国家是新兴市场和发展中国家的突出代表，应该旗帜鲜明地把发展问题摆到金砖合作的中心位置，应对疫情带来的新挑战，顺应全球发展的新形势，为加快落实2030年议程凝聚广泛共识，采取共同行动，作出新的贡献。

“去年9月，习近平主席在金砖国家领导人第十三次会晤上，从全球发展形势和金砖合作需要出发，提出一系列重要主张和倡议，包括推进金砖国家新工业革命伙伴关系建设，举办金砖工业互联网与数字制造发展论坛、应对气候变化高级别会议、可持续发展大数据论坛等。这些倡议涵盖了5G、大数据、人工智能、绿色低碳等可持续发展的重要领域，得到各国领导人的高度赞赏。作为今年主席国，我们将同其他金砖国家一道，落实好领导人会晤共识，为金砖五国实现高质量、可持续发展注入新动力。”

马朝旭强调，消除贫困是2030年议程的首要目标。中方今年将减贫和粮食安全作为办会重点之一，倡议举办首届金砖国家农村发展和减贫研讨会，探讨成立金砖国家农村发展工作组，签署关于粮食安全合作的备忘录，促进五国农业农村可持续发展，助力实现消除贫困和零饥饿的目标。“此外，我们还将聚焦其他可持续发展目标，发起《金砖国家贸易投资与可持续发展倡议》，举办金砖国家数字经济对话会、绿色投资专题论坛、遥感卫星星座应用论坛等一系列活动，发布‘金砖国家可持续发展数据产品’，并围绕科技创新领域开展一批旗舰型联合研究项目。”

马朝旭强调，中方将高举发展旗帜，携手其他金砖伙伴，着眼新兴市场和发展中国家的共同利益，为加快落实2030年可持续发展议程汇聚强大合力，为五国和世界人民带来实实在在的福祉。

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