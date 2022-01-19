人民网北京1月19日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。实录如下：

总台央视记者：据报道，联合国秘书长古特雷斯在2022年世界经济论坛发表视频讲话表示，目前距离世卫组织公布的2021年底完成40%全球人口新冠疫苗接种、今年年中完成70%的目标还差得很远，“高收入国家的疫苗接种率比非洲国家可耻地高出7倍”，并再次呼吁疫苗公平。发言人对此有何评论？

赵立坚：古特雷斯秘书长的话发人深省。新冠肺炎疫情已经延宕至第三个年头，给人类生命健康、全球经济发展都带来了严重威胁。同时，疫苗构筑的免疫防线持续受到变异毒株冲击，发达国家与发展中国家之间的“免疫鸿沟”还在拉大。面对全球抗疫的复杂形势，坚定信心、同舟共济，是战胜疫情的唯一正确道路。

中国言必信、行必果。我们提出全球疫苗合作行动倡议，并始终站在国际抗疫合作的“第一方阵”，担当疫苗公平分配的“第一梯队”。去年中国已经向120多个国家和国际组织提供超过20亿剂疫苗，完成了习近平主席向世界作出的宣示。中国已成为对外提供疫苗最多的国家。全球使用的疫苗中，每两支就有一支是“中国制造”。很多国家特别是发展中国家收到的第一批疫苗就来自中国，这些国家迄今获得的大多数疫苗也来自中国。正如习近平主席不久前宣布的，中国将再向非洲提供10亿剂疫苗，其中6亿剂为无偿援助，并再向东盟国家无偿援助1.5亿剂疫苗。我们还同20国合作就地生产疫苗，以实际行动帮助发展中国家生产疫苗。

终结这场疫情大流行是当务之急。根据木桶理论，木桶能装多少水由最短的一块木板决定。希望有关国家和国际组织与中方一道，共同弥合全球“免疫鸿沟”，真正为人类早日战胜疫情作出贡献。

韩联社记者：据报道，美国正式推动安理会对朝鲜实施新一轮制裁。如果中方在本月20日前没有提出异议，安理会将正式通过此次对朝制裁决议草案。中方是否会就此提出异议？

赵立坚：中方注意到近期朝鲜半岛形势各方面动向。我可以告诉你的是，安理会没有讨论所谓对朝制裁决议草案的安排。我们希望安理会成员着眼长远和大局，审慎看待当前形势，聚焦推动半岛问题政治解决进程，认真考虑中方提出的有关建议，为稳定局势、积累互信、重启对话做出积极努力。

波兰电台记者：波兰方面称杜达总统将出席北京冬奥会开幕式，你对此有何评论？据称杜达总统还将与习近平主席会见，你可否确认？杜达总统曾感染新冠病毒并于近期痊愈，可否请你介绍中方涉及外国元首赴华的防疫法规？另外，哪些国家元首已确认出席北京冬奥会开幕式？

赵立坚：我们注意到杜达总统已于近期康复返岗。中方热烈欢迎杜达总统来华出席北京冬奥会开幕式，这充分表达了国际社会“一起向未来”的共同心愿。北京冬奥会的帷幕即将拉开。中国有信心同各方一道，践行“更团结”的奥林匹克精神，向世界呈现一届简约、安全、精彩的冬奥盛会。

关于你问及的哪些国家元首已确认出席北京冬奥会开幕式，根据奥运规则，各国领导人出席奥运会由本国奥委会邀请、在国际奥委会系统注册。目前已有不少国家元首、政府首脑、王室成员注册出席北京冬奥会。我们对他们表示欢迎。

中国致力于为国际奥林匹克事业作出更多贡献，将向世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

波兰电台记者：曾任华为公共关系部门负责人的一名中国公民已在波兰被拘押三年之久。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中方此前已经多次表明在此案问题上的立场。中国政府一贯高度重视维护海外中国公民的正当合法权益。我们要求波方依法、公正、妥善处理此案，切实保障当事人合法权益、安全和人道主义待遇。

我也注意到波兰方面和华为公司的声明都表示，王伟晶案是单纯个案。希望波方以事实为依据，依法依规处理此案。

澎湃新闻记者：还有16天北京冬奥会即将开幕。随着开幕日益临近，越来越多国家和国际组织就北京冬奥会发表看法，纷纷表达对北京冬奥会的信心以及对中方办赛的支持。发言人能否介绍有关情况？

赵立坚：正如你所说，一段时间以来，国际社会坚定支持北京冬奥会如期安全顺利举办的声音可以说是一浪高过一浪。我想问一下，在座的各位记者有没有集邮的？最近，联合国邮政管理局已经宣布，为庆祝北京冬奥会即将召开，联合国发行主题为“体育促进和平”的邮票。这是联合国首次为冬奥会发行邮票。这是集邮爱好者的好消息。国际奥委会主席巴赫已经多次表达了对北京冬奥会如期举办的坚定支持。他认为北京冬奥会闭环内是全球疫情“避风港”，是“全世界最安全的地方”。他强调中方闭环管理安全顺畅，服务保障周到贴心，受到国际社会高度赞扬。世卫组织方面也多次表示，北京冬奥会现有防疫措施足以应对疫情挑战。鉴于中方严格有力的防疫措施，世卫组织对安全举办北京冬奥会充满信心。国际奥委会副主席、澳大利亚奥委会主席科茨对北京冬奥会防疫措施感到满意，也充满信心。他表示，中方疫情防控工作非常到位。对澳大利亚运动员来说，最重要的是能够安全参赛。因此他们对中方防疫措施感到十分高兴，完全没有任何怨言。加拿大、丹麦、瑞士奥委会方面也公开表达了对北京冬奥会的期待，相信中方能够如期顺利办赛。此外，比利时、挪威、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亚、菲律宾等国政府和奥委会官员积极评价北京冬奥会的疫情防控和闭环管理，表示充分信任中方筹备工作以及防疫措施。

同时，我们注意到反对体育政治化的声音也越来越高、越来越强。我和我的同事此前多次介绍了多国政府和国际组织反对将体育政治化、期待北京冬奥会取得圆满成功的情况。这里我愿再分享一些：近日，巴基斯坦总统阿尔维表示，那些企图政治干预北京冬奥会的人都终将失败。“世界将看到一幅积极健康的北京冬奥会图景”。捷克总统泽曼坚决反对奥林匹克理念被政治所利用，认为“政治小丑的缺席不会对奥运会产生任何影响”。爱沙尼亚外长利梅茨在同王毅国务委员视频会晤时表示，爱沙尼亚支持中方办好北京冬奥会并参与了共提奥林匹克休战决议。她相信冬奥会将取得圆满成功。

巴通社记者：巴基斯坦总统阿尔维接受中国媒体采访时表示，相信中国将成功举办北京冬奥会。巴基斯坦将全面参与这一赛事。你对此有何评论？

赵立坚：感谢你的提问。中方注意到，阿尔维总统在采访中积极评价中巴关系，高度肯定北京冬奥会各项筹备工作，旗帜鲜明地反对体育运动政治化，呼吁全世界同享冬奥盛事。这再次彰显了中巴全天候战略合作伙伴和“铁杆”兄弟情谊。我们对此表示高度赞赏。

北京冬奥会筹办已经进入“压线冲刺”阶段。许多国家政要、运动员和各界人士，以及国际奥委会等国际组织纷纷表达对北京冬奥会的支持和期盼。中方有信心同各方一道，践行“更团结”的奥林匹克精神，为世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

彭博社记者：《华盛顿邮报》等多家媒体报道，北京冬奥组委的一名成员警告，参加北京冬奥会的外国运动员可能因发表违反中国法律的言论受到惩罚。你对此有何评论？

赵立坚：据我了解，国际奥委会发布过关于政治抗议禁令的声明，要求奥运会运动员不得在赛场上或领奖台上以单膝跪地等方式进行抗议。希望个别媒体不要断章取义，恶意炒作，对中国进行攻击抹黑。

我愿重申，中方欢迎各国运动员来华参加北京冬奥会，将保证所有运动员的安全和便利。我们有信心为世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

法新社记者：斯洛文尼亚总理宣布斯正准备与台湾互派代表，你对此有何评论？

赵立坚：我们注意到相关报道。斯洛文尼亚领导人公然发表挑战一个中国原则，支持“台独”的危险言论。我们对此深感震惊，强烈反对。我想强调的是，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识，也是中斯、中欧关系的政治基础。中国必须统一，也必然统一。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。

今日俄罗斯记者：俄罗斯对外情报局局长谢尔盖·纳雷什金昨天表示，俄方掌握美国及其盟友针对北京冬奥会开展抹黑行动的信息。请问俄方是否与中方共享有关信息，中方是否赞同俄方结论？

赵立坚：我们注意到有关报道。正如纳雷什金局长所言，破坏抹黑北京冬奥会的做法损害各国运动员利益和国际奥林匹克事业，完全违背了奥林匹克精神，更不符合国际社会的主流民意。这一做法不仅非常狭隘，也是完全错误的，注定不得人心，更不会得逞。目前，北京冬奥会各项筹备工作已经进入冲刺阶段。中国已经做好了准备。我们有信心通过举办此次冬奥会，为国际社会注入更多团结、信心和正能量。

彭博社记者：人权组织“保护卫士”发布报告，称中国利用绑架、对家庭成员施压等“胁迫”手段，迫使约1万名在逃人员回国。外交部对此有何评论？

赵立坚：我不知道各位记者注意到没有，中国国内目前正在热播一部关于反腐败的电视专题片，一共5集，叫作《零容忍》。合作打击跨国腐败犯罪也是国际社会的共识。中国政府旗帜鲜明反对腐败，积极推进反腐败国际合作，坚定开展国际追逃追赃，将外逃腐败分子绳之以法，是正义事业、光明之举，得到中国人民充分支持和国际社会普遍赞誉。中国司法执法机关在追逃追赃工作中，严格遵守国际规则，充分尊重他国司法主权，依据《联合国反腐败公约》或双边协定等提出请求、开展合作，同时积极履行国际义务，回应他国提出的合作请求，依法保障犯罪嫌疑人合法权益，得到了有关国家支持和配合。

你提到的所谓人权组织的有关报告充斥着主观臆断和谎言。这个报告以所谓“人权”为名，将外逃腐败嫌犯美化为“受害人”，是对腐败犯罪的纵容和包庇，完全站在了正义和法治的对立面。中国政府将继续坚持以零容忍态度惩治腐败，坚持有逃必追、一追到底，腐败分子即使逃到天涯海角，也要追回来绳之以法。我们也敦促有关国家切实履行国际责任，积极回应中方提出的司法执法合作请求，不要成为腐败分子和非法资金的“避罪天堂”。

澳亚卫视记者：据报道，中方已经为46名美国政府官员颁发了签证，以便于他们在北京冬奥会期间来华工作。这些美方官员大多数来自美国务院，发言人能否证实这一消息？美方此次申请签证是否同此前美方所说的不派官方和外交代表出席北京冬奥会相矛盾？

赵立坚：我可以向你证实的是，中方已经向美方由政府官员组成的团队部分成员审发了相应签证。美国来华参加北京冬奥会团队中包括大量美国国务院等政府部门官员，很多官员还持外交护照或公务护照。

我们希望美方切实践行奥林匹克精神，同中方一道努力，为各国运动员参加北京冬奥会创造良好氛围。

关于你所说的，美方为外交官和官员申请签证与美方此前声称不派官方和外交代表出席北京冬奥会是否矛盾，我想这个问题你应该去问美方。

(责编：刘洁妍、常红)