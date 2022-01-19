新华社华盛顿1月18日电（记者谭晶晶）近期美国疫情严重反弹，儿童新冠确诊病例、住院病例持续激增。美国儿科学会和儿童医院协会18日发布的最新报告显示，自疫情暴发以来，美国已有近950万名儿童确诊感染新冠病毒，单周新增儿童新冠确诊病例数已连续23周超过10万例。

这份报告统计了美国各地公布的儿童新冠感染病例。数据显示，截至1月13日，美国累计报告9452491例儿童确诊病例，占本国新冠确诊病例总数的17.8%，平均每10万名儿童中有12559人感染。

报告说，美国儿童新冠感染病例“急速增加”。在截至13日的一周时间内，美国新增儿童新冠确诊病例较前一周增加了69%，达到近100万例，占全美单周新增确诊病例总数的21.4%。

报告显示，美国单周新增儿童新冠确诊病例数已连续23周超过10万例。自去年9月第一周以来，美国儿童新冠确诊病例累计增加超过440万例。

报告还显示，美国儿童新冠住院病例占所在州新冠住院病例总数的1.7%至4.4%不等，儿童新冠死亡病例占所在州新冠死亡病例总数的0.26%以下。美国各地对儿童年龄的界定不尽相同，大部分州将儿童年龄定为0岁至19岁。

美国儿科学会表示，目前迫切需要收集更多各年龄段的数据，以评估变异新冠病毒导致的重症及对儿童健康的长期潜在影响。不仅需要了解疫情对儿童健康的直接影响，还要研究和应对疫情对儿童和年轻人身心健康、社会活动造成的长期影响。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据显示，截至18日晚，全美累计新冠确诊病例超过6600万例，约占美国人口的五分之一。

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