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中企将承建菲律宾“最长最快”国铁项目

2022年01月19日18:49 | 来源：新华网
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　　新华社马尼拉1月19日电（记者刘锴 闫洁）由多个中国企业组成的联营体日前中标菲律宾国家铁路南线长途运输段一期工程，将承建菲律宾迄今里程最长、速度最快的铁路项目，以完善当地基础设施，增强运输能力，满足出行需求。

　　菲律宾交通部18日在一份声明中说，一期工程起点为内湖省卡兰巴市，终点为阿尔拜省黎牙实比市，全长380公里，连接吕宋岛南部多个省份，是菲律宾“大建特建”重点项目之一，项目总额为1420亿菲律宾比索（约合28亿美元）。

　　声明说，项目客运列车运营速度预计为最高每小时160公里，货运列车运营速度为每小时80至100公里，年发送旅客能力为1460万人次。项目建成后，首都马尼拉大区至南部比科尔大区的通行时间将从现行的12小时缩短至4小时。

　　中国驻菲律宾大使黄溪连表示，这不仅是菲律宾迄今里程最长、速度最快的铁路项目，也将是中菲友谊合作的又一里程碑。项目建设期间，每年将直接创造1万个就业岗位，并带动相关行业创造更多就业机会，以促进项目沿线经济发展。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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