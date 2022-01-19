新华社纽约1月18日电 美国媒体日前报道，尽管供应链和国际贸易受到新冠疫情冲击，但中国对美国龙虾的需求并没有减少。不少美国龙虾出口商正加紧为中国春节备货，期待中国的旺盛市场需求带来更多收入。

美联社17日报道，2021年1月至11月，美国龙虾对华出口量超过6000吨，同比增长约6%。由于中国中等收入群体扩大，中国对美国龙虾需求持续增长，春节期间需求尤为旺盛。

报道援引美国缅因州龙虾出口商比尔·布伦斯的话说，因新冠疫情冲击物流供应，出口龙虾面临更大挑战，但该州龙虾出口商仍在为中国市场做充足准备。

布伦斯说，疫情干扰下，过去两年春节向中国市场出口龙虾一直有“碰运气”成分，“但我已做好准备，备好了货，否则（业务）春天来得将更晚”。

美国海产品行业分析师约翰·萨克顿表示，今年中国春节与北京冬奥会时间重叠，可能进一步推动海鲜消费，对美国龙虾行业是利好。

“今年春节的龙虾消费量肯定会超过去年，”萨克顿预计。

缅因州龙虾捕捞者协会主席克里斯坦·波特说，今年海上捕捞天气恶劣，但向好的出口前景应该能让渔民过一个体面的冬天。

(责编：刘洁妍、杨牧)