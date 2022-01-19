人民网曼谷1月19日电 （记者孙广勇）1月19日下午，泰国宋卡王子大学普吉孔子学院（以下简称“普吉孔院”）在线举行《走遍泰国》（中泰双语版）新书发布会。发布会由普吉孔院中方院长杨文波副教授主持，普吉孔院在泰30余所教学点、考点及合作院校的百余位师生共同与会，见证新书发布。

《走遍泰国》（中泰双语版）是由普吉孔院教师团队出版的泰国本土旅游汉语教材，普吉孔院中方院长杨文波副教授与上海大学国际教育学院李慧副教授共同担任教材主编，《走遍泰国》（中泰双语版）从2020年7月开始组稿，2021年11月正式出版，编纂历时近一年半。

发布会上，杨文波首先介绍了《走遍泰国》（中泰双语版）的编纂背景和团队成员。据悉，普吉孔院编纂团队由普吉孔院公派教师、国际中文教师志愿者及本土中文教师组成。另外，该教材从课文编写、泰文翻译，到排版设计、中泰文校对等均由普吉孔院教师团队独立完成。

随后，李慧介绍了《走遍泰国》（中泰双语版）的编排体例。该书共20课，包含签证、接机、酒店、银行、问路、乘车、旅游、购物、节日、美食、习俗等话题，课文内容大体依照从泰北到泰南的旅游顺序，穿插讲述以上话题，根据口语课的课型特点进行编排，适合泰国大中小学、职业院校及旅游相关行业的初级汉语学习者学习。

参加发布会的中泰师生纷纷表示，《走遍泰国》（中泰双语版）教材的出版，在一定程度上缓解了泰国本土特色化教材缺乏的窘境，为泰国广大师生尤其是热门旅游地区的师生提供了优质的教学资源。

另据介绍，《走遍泰国》（中泰双语版）教材运抵泰国后，普吉孔院已向科中杰双语学校、普吉女中、普吉中学、唯千玛度中学、萨帕拉齐妮中学、董里基督教学校、阿玛众成公立中学、帕瓦纳菩提坤职业学校及宋卡王子大学合艾校区、普吉校区、董里校区、素叻校区、北大年校区等30余所教学点、考点、合作院校捐赠。至今，已合计捐赠《走遍泰国》（中泰双语版）1010册。

(责编：刘洁妍、常红)