人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

美供应链危机短期难以缓解

2022年01月19日15:26 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京1月19日电 《经济参考报》19日刊发王婧的文章《美供应链危机短期难以缓解》。文章摘要如下：

　　二手车车主卖车到手的钱超过当初买车花的钱、一些超市货架经常空荡、港口集装箱依旧堆积如山……多重迹象显示，美国供应链危机仍未消除。变异新冠病毒奥密克戎毒株快速传播加剧劳动力短缺，也令供应链紧张局面面临更多不确定性，短期内难以缓解。

　　美国此次供应链危机产生原因复杂。疫情冲击美国商业活动，导致劳动力严重短缺；另外，美国经济逐步重启后消费需求逐渐释放，而供应端复苏难以跟上需求复苏速度，供应链紧张问题持续凸显。

　　一些经济学家认为，隔离和疫苗接种等政策可能导致美国劳动力短缺问题更加明显，供应链问题存在进一步恶化风险。

　　从美国的医院、办公室、餐馆，到航空公司、食品生产线和零售商，奥密克戎毒株感染导致的雇员缺席问题普遍存在，企业不得不减少营业时间、缩减航班或关闭店铺。

　　在美国供应链问题中，运输瓶颈极为突出。美国货运协会2021年10月预计，美国大概存在8万名货车司机短缺，达到历史新高。疫情正在带来持续干扰，在美国和加拿大之间疫苗接种要求可能令数万名卡车司机往来受限，导致供应链中断。

　　港口压力也持续令供应链趋紧。美国白宫官员日前表示，供应链瓶颈持续时间比预期长久，美国政府正准备采取额外措施缓解港口压力。在汽车领域，全球芯片短缺局面预计仍将持续。

　　供应链瓶颈因素助推美国通胀率升至近40年高点，威胁美国经济增长前景。物价飙升抑制了消费者支出，2021年12月美国零售销售额环比降幅远超市场预期。

　　供应链瓶颈令美国企业下调盈利预期。相关企业表示，美国假日购物季受到奥密克戎毒株传播影响，包括不断上升的产能受限、雇员短缺和营业时间缩短等，去年第四季度业绩表现可能处于预测区间下端。

(责编：高歌、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部