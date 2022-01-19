新华社北京1月19日电 《经济参考报》19日刊发王婧的文章《美供应链危机短期难以缓解》。文章摘要如下：

二手车车主卖车到手的钱超过当初买车花的钱、一些超市货架经常空荡、港口集装箱依旧堆积如山……多重迹象显示，美国供应链危机仍未消除。变异新冠病毒奥密克戎毒株快速传播加剧劳动力短缺，也令供应链紧张局面面临更多不确定性，短期内难以缓解。

美国此次供应链危机产生原因复杂。疫情冲击美国商业活动，导致劳动力严重短缺；另外，美国经济逐步重启后消费需求逐渐释放，而供应端复苏难以跟上需求复苏速度，供应链紧张问题持续凸显。

一些经济学家认为，隔离和疫苗接种等政策可能导致美国劳动力短缺问题更加明显，供应链问题存在进一步恶化风险。

从美国的医院、办公室、餐馆，到航空公司、食品生产线和零售商，奥密克戎毒株感染导致的雇员缺席问题普遍存在，企业不得不减少营业时间、缩减航班或关闭店铺。

在美国供应链问题中，运输瓶颈极为突出。美国货运协会2021年10月预计，美国大概存在8万名货车司机短缺，达到历史新高。疫情正在带来持续干扰，在美国和加拿大之间疫苗接种要求可能令数万名卡车司机往来受限，导致供应链中断。

港口压力也持续令供应链趋紧。美国白宫官员日前表示，供应链瓶颈持续时间比预期长久，美国政府正准备采取额外措施缓解港口压力。在汽车领域，全球芯片短缺局面预计仍将持续。

供应链瓶颈因素助推美国通胀率升至近40年高点，威胁美国经济增长前景。物价飙升抑制了消费者支出，2021年12月美国零售销售额环比降幅远超市场预期。

供应链瓶颈令美国企业下调盈利预期。相关企业表示，美国假日购物季受到奥密克戎毒株传播影响，包括不断上升的产能受限、雇员短缺和营业时间缩短等，去年第四季度业绩表现可能处于预测区间下端。

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