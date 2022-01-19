新华社布鲁塞尔1月18日电（记者康逸 李骥志）欧盟成员国经济和财政部长18日在布鲁塞尔召开会议，重点讨论欧盟经济复苏进程及全球最低企业税率问题。

当天，欧盟经济和财政部长讨论了欧盟经济复苏计划的执行情况。现阶段，欧盟理事会已批准22个成员国经济复苏计划，其中18个成员国已获得总计约542亿欧元预融资，占总申请金额的13%。

2020年7月，欧盟推出总规模逾1.8万亿欧元的经济复苏计划，其中包括7500亿欧元恢复基金。欧盟理事会预计今年将有大部分经济复苏计划得以实施。

欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯在新闻发布会上表示，欧盟已步入经济复苏正轨，但仍面临疫情反复、供应链瓶颈、劳动力短缺、能源危机和通胀高企等诸多不确定性。

此外，欧盟经济和财政部长还就全球最低企业税率展开讨论，表示支持经济合作与发展组织与二十国集团有关税基侵蚀和利润转移的包容性框架，敦促将其纳入欧盟法律，推动尽快落实。

经合组织提出重新分配跨国企业利润征税权和设立全球有效最低税率的双支柱包容性税改框架，以建立更稳定、更公平的国际税收体系，应对全球经济数字化发展和跨国企业转移利润避税给国际税收政策带来的挑战。目前，超过130个国家和司法管辖区已同意进行国际税收制度改革。

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