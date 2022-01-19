新华社日内瓦1月18日电（记者刘曲）针对新冠清零策略，世界卫生组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安18日在世卫记者会上说，在对比不同疫情应对策略时必须谨慎，一个国家所采取的策略是基于该国正在经历的疫情状况。就他个人而言，更愿意处在新冠清零的环境中。

瑞安认为，在对比不同疫情应对策略时必须谨慎，很难简单以对错判断，因为很多时候这种大流行病暴发初始的情况限制了国家能够采取何种应对策略的机会。例如，许多亚洲国家一开始就采取了非常积极的举措，将病例数量保持在非常低的水平。因此，这类国家由于疫情控制良好，才能有机会实施清零策略。

瑞安说，也许有人说现在那些实施清零策略的国家由于易感人群数量大等因素，存在病毒传播风险。但瑞安表示他更愿意处于这样的环境中，“如果我是一个国家，我希望处于那类（实施清零策略的）国家中”。

他认为，那些已成功将疫情保持在较低水平的国家，既保护了本国人民，又提高了疫苗接种水平，现在更重要的是要继续推动疫苗接种。

他指出，清零的策略主要是侧重于最大限度地抑制病毒传播，通过疫苗接种保护民众，加强监测网络及灵活的公共卫生和社会措施系统，通过动态、灵活的应对措施将新冠传播保持在最低限度，并利用疫苗接种来填补人群中的免疫空白。

瑞安强调：“我想说的是，你在任何危机中的战略和战术选择在很大程度上取决于你所处的情况。有些国家做出了非常好的选择，有些国家则不一定。”

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