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福奇：公共卫生领域不平等是美国新冠疫情严重的重要原因

2022年01月19日15:24 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦1月18日电 美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇在17日举行的2022年世界经济论坛视频会议上说，美国本应该是应对新冠大流行准备最充分的国家，但却成为受疫情影响最严重的少数几个国家之一。美国公共卫生领域的不平等性，是造成这一现象的重要原因。

　　福奇在参加论坛关于新冠疫情未来发展趋势视频会议时说，如今，美国累计新冠确诊病例数已超过6500万、累计死亡近90万例，“这真的是非常不幸，也是我们原本希望可以避免的情况”。

　　他说，在美国，人们获得医疗保健的机会不同，“我们有大量无法获得治疗的个体，少数族裔的住院率和死亡率高于普通人群”。他同时表示，不少人抵制公共卫生措施，不愿戴口罩、不愿接种疫苗等现象“让人非常不安”。

　　福奇指出，在对抗新冠病毒的过程中，如果不团结协作，就会让病毒占上风，对美国这样的富裕国家来说也是如此，如果全社会携手，“我们会应对得好很多。”

　　他强调，应对新冠变异毒株，不应像“打地鼠”那样，即每出现一个新变异毒株就接种加强针，这将会让人类处于被动状态。他指出，必须建立一个更具协调性的全球反应机制。

　　“全球大流行需要全球应对，我们必须始终牢记公平问题，不能让病毒在世界某个地方自由传播的情况出现……我们应该作为一个全球社区去应对（挑战），这就是（疫情）给我们的重要教训。”他总结说。（参与记者：郭爽、刘曲）

(责编：高歌、崔越)

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