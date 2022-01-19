人民网河内1月19日电 （记者杨晔）1月18日，中国驻越南大使馆举行庆祝中越建交72周年线上活动。中国驻越南大使熊波和越共中央委员、卫生部长阮青龙通过视频发表致辞。

熊波在致辞中说，值此两国传统新春佳节即将到来之际，很高兴同大家相聚云端，共同庆祝中越建交72周年。他表示，中越是山水相连的社会主义邻邦，两国传统友谊源远流长。近百年来，在争取民族独立和国家解放的伟大事业中，中越两党相互支持，并肩战斗，结下“同志加兄弟”的深厚友谊。在探索建设符合各自国情的社会主义道路上，双方互学互鉴，砥砺前行，共同向二十一世纪的世界展示了科学社会主义的生机活力、独特优势和光明前景。面对世界百年未有之大变局和复杂演变的国际地区形势，双方保持高层战略沟通，加强团结合作，共谋发展，坚决维护国际公平正义和共同战略利益。中越关系的广度深度不断拓展，全面战略合作伙伴关系内涵日益丰富，双方名副其实成为具有战略意义的命运共同体。

熊波说，我们高兴地看到，去年以来，中越关系保持积极向好发展态势。双方弘扬守望相助传统，携手抗击新冠疫情，中方通过援助和商采等方式向越方提供5100多万剂疫苗，为越南构筑免疫防线发挥了积极作用。双方发挥互补优势，秉持互利共赢精神，推进经贸投资等领域务实合作，双边贸易额突破2000亿美元，中国对越投资跻身年度前三位。双方支持维护真正的多边主义，携手应对全球性挑战，加强多边协调配合，为地区抗疫复苏担当尽责、为全球可持续发展建言献策，共同维护全人类共同价值，促进共同发展。

阮青龙表示，回顾2021年，尽管受到新冠肺炎疫情影响，越中关系仍保持积极发展势头。双方高层保持经常性沟通，政治互信不断加强。经贸投资合作强劲增长，据越方统计，双边贸易额达1600亿美元，越南继续是中国在东盟最大贸易伙伴。双方加紧推进重点项目合作，河内轻轨二号线项目正式投入运营。携手抗疫成为两国合作突出亮点，无论是援助还是商采方式，中国都是向越南提供疫苗最多、最及时的国家之一，为越南迅速有效管控疫情，转向安全灵活适应的抗疫新阶段，加快经济复苏发展发挥了重要作用。我谨代表越南政府和人民，再次衷心感谢中国党、政府和人民的宝贵帮助和大力支持，这生动体现了越中两个社会主义邻国之间“同志加兄弟”情谊和守望相助传统。

阮青龙表示，新春伊始，万象更新，也预示着两国关系生机勃勃的美好未来。我们相信，在双方共同努力下，今年越中全面战略合作伙伴关系将持续健康稳定发展，取得更多务实成果，这符合两国人民的共同愿望和利益，将为地区乃至世界和平稳定、合作发展作出贡献。

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