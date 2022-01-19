人民网华盛顿1月19日电 （记者李志伟）美国东部时间1月18日晚，中国驻美国使馆以线上方式举办北京冬奥会媒体吹风会。中国驻美国大使馆公使井泉、北京冬奥组委对外联络部副部长杨舒分别致辞，冬奥组委技术部部长喻红、抵离中心副主任周玲等出席吹风会，并共同回答记者提问。

美联社、路透社、《华尔街日报》、《华盛顿邮报》、美国公共广播电视台、美国哥伦比亚广播公司、英国广播公司等20余家中外媒体的记者参加吹风会，就北京冬奥会筹备进展、防疫措施、开闭幕式、数据安全、网络应用，以及中美冰雪运动交流、反对体育政治化等进行提问。

井泉在致辞中表示，北京冬奥会口号“一起向未来”，意味着我们要发展进步、和平团结、合作共赢。中美是奥运大国，体育在中美关系中更是发挥了难以替代、成就历史的作用。体育竞技和交流见证了中美跨越意识形态和社会制度差异走到一起的历史，也蕴含中美能在相互尊重的良性竞赛中追求卓越、共同进步的启迪。

井泉说，习近平主席多次强调，我们将竭诚为世界奉献一届奥运盛会。北京冬奥会必将是精彩、非凡的。北京冬奥会也恰逢中国农历春节，意味着凛冬即将过去。“我真心希望大家能享受祥和，传递温暖，给在疫情和歧见阴影中闷了很久的人们带来阳光、开放、团结的力量。”

杨舒在致辞中表示，6年多来，北京冬奥组委全面落实“绿色、共享、开放、廉洁”办奥理念，遵循“简约、安全、精彩”办赛要求，扎实推进各项筹办任务，目前各项赛事准备工作就绪：场馆和基础设施建设亮点突出；赛时运行和保障能力全面提升；赛会服务保障精心细致；应对新冠肺炎疫情挑战科学有力。

杨舒说，我们以举办冬奥会为契机，实现“带动三亿人参与冰雪运动”的愿景，有力促进冰雪产业发展，使冬奥会和城市发展密切融合，造福当地群众，这是北京冬奥会给予世界冰雪运动和奥林匹克运动最为重要的遗产之一。

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