人民网北京1月19日电 （记者常红）日前《加拿大蓝皮书：加拿大发展报告（2021）》由社会科学文献出版社出版发行。蓝皮书深入分析和预测了2020-2021年加拿大国内政党政局、外交事务、经济发展、社会政策等热点问题，重点研究加拿大政局发展、加美关系、中加关系等。蓝皮书指出，中加两国在农贸经济和农业科研领域具有很强的互补性，双方合作空间广阔，合作潜力巨大。

蓝皮书认为，中国是一个传统农业大国，农业在国民经济中占有极为重要的地位。加拿大是世界上农业十分发达的工业化国家，在种植业、畜牧业及农产品加工等方面都有着先进的技术和丰富的经验。中加建交以来的50余年间，中国与加拿大的农业合作一直稳定发展。自2005年两国关系上升至“战略伙伴关系”以来，两国农业合作更是稳中向好。但是，新冠肺炎疫情让两国间部分合作受到影响。一方面，由于疫情，两国间农产品贸易往来受到较大影响。另一方面，受到国际政治因素和国际关系变化等影响，中加农业合作交往受阻。疫情蔓延和政治因素成为中加两国在农业科技合作和贸易往来上的主要壁垒。

作为全球第二大农产品和海产品进口国，中国仍然是加拿大在农产品和水产品方面最具影响力的全球贸易伙伴之一。加拿大对华出口高质量农产品品类主要包括菜籽油、猪肉、冷冻螃蟹和冷冻虾等。另外，加拿大生产的高品质牛肉、蔓越莓、蓝莓、冰酒、有机大米、龙虾和枫糖等产品以差异化定位、高品质、独具特质等亮点受到中国消费者的青睐。自2012年以来，中国一直是加拿大的第二大出口市场。过去20余年，加拿大对华贸易平均每年增长12%，而对美贸易增长3%。此外，加拿大对美出口呈逐渐下降趋势，而在过去24年里加拿大对华出口的平均增长率为8%。

有研究反映出我国农产品出口与加拿大农产品进口的互补趋势下降，而加拿大的农产品出口与我国农产品进口互补性较好，可满足我国农产品进口需求，并且呈现出进一步扩大趋势，进而表明中加农产品贸易方面存在较大的发展空间和开发潜力。

加拿大与中国的农业合作关系面临着一系列重大挑战。一方面，美国、澳大利亚等西方国家作为加拿大最大的地缘政治伙伴和盟国，同时也是加拿大在中国农业合作领域的竞争对手。对于加拿大主要依赖美国市场的开放经济体来说，可能是一个重大挑战。另一方面，因为疫情的影响，对于加拿大来说，增加其食品出口以及在农业和食品加工领域的投资是加拿大进一步加深与中国合作的关键。中加农业合作关系还有进一步深入发展的可能性，尤其是中加在不断深入推进战略伙伴关系的基础上，中加农业合作将会有更好的发展前景。

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