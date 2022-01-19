人民网讯 比尔及梅琳达·盖茨基金会和惠康基金会19日各自承诺向流行病防范创新联盟（CEPI）捐赠1.5亿美元，合计3亿美元。CEPI是一个全球合作伙伴关系，由挪威和印度政府、盖茨基金会、惠康基金会和世界经济论坛共同发起。盖茨基金会和惠康基金会在CEPI即将于3月举办的全球筹资大会前做出这一承诺，旨在支持CEPI下一个五年计划，为未来的流行病和大流行病做出更好的防范和更公平的应对。

盖茨基金会联席主席比尔·盖茨表示：“全球仍在应对一种快速演变的病毒所带来的挑战，现在比以往任何时候都更迫切地需要新的挽救生命的工具。盖茨基金会在过去20年里的工作告诉我们，尽早投入研发可以挽救生命，并防止最坏的情况发生。五年前，盖茨基金会在埃博拉和寨卡疫情后帮助成立了CEPI。今天，我们再次加大承诺，向CEPI再提供1.5亿美元，帮助它加速研发安全有效的疫苗，以应对新出现的新型冠状病毒变异株，并防范甚至阻止下一场大流行病的暴发。”

惠康基金会主席杰瑞米·法拉博士表示：“我们从此次新冠肺炎疫情得到的最大教训是，全球需要在危机发生前就建立起高效的组织和体系，并在危机不可避免时，依据可靠的科学证据迅速采取行动。自成立以来，CEPI坚持不懈地开展工作，积极推动全球合作，在全球疫情应对中扮演了不可或缺的角色。此次做出1.5亿美元的新承诺，是因为我们认为CEPI在保护生命免受未来新发传染病影响方面拥有巨大潜力。”

塞内加尔共和国总统的政务部长埃娃·玛丽·科勒-塞克表示：“新冠肺炎疫情揭示了疫苗的获取不公平使全球面临风险，并破坏数十年来的全球健康进展。像CEPI这样的创新型全球伙伴关系在推进防范未来大流行病所需的研发方面发挥了关键作用。重要的是，对疫苗技术的投入，特别是在非洲，有助于加快对其他疾病，如艾滋病、结核病和疟疾等的研发进展。”

盖茨基金会联席主席梅琳达·弗兰奇·盖茨表示：“世界必须付出更多努力，才能更好地保护每个角落的每一个人免遭新冠肺炎和其他疾病带来的重大健康威胁。CEPI对开创性研发的投入、对公平获取的承诺，以及与公共和私营部门的合作在这项努力中至关重要。我们呼吁全球领导人帮助CEPI实现35亿美元的筹资目标。”

(责编：王禹蘅、常红)