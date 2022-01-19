中国驻法大使卢沙野接受法兰西24电视台采访。视频截图

人民网巴黎1月18日电 （刘玲玲、方可圆）中国驻法国大使卢沙野当地时间17日接受法兰西24电视台（France24）采访，就北京冬奥会、台湾、中立关系等问题回答记者提问，表明中方立场。

在被问及疫情反弹对北京冬奥会的影响时，卢沙野说，中国现在已经完全做好了准备，欢迎世界各国运动员来华参赛，将向世界奉献一场精彩卓越的冬奥盛会。关于疫情，中国近期的确报告了一些零星病例，但与国际总体疫情形势相比，中国疫情已经得到了非常好的控制，当前虽然每日新增病例数有一二百例，但形势并不严峻，中方有成熟有效的疫情防控经验。

卢沙野表示，中方与国际奥委会共同研究制定了北京冬奥会的防疫政策，有关赛场在比赛期间采取“闭环管理”，保障团队和医务人员均已就位。关于西安疫情，我们采取了必要的“部分封城”措施，以便更好地切断病毒传染链。有关措施取得了积极效果，西安本土新增病例较前已大幅下降。

在谈到北京冬奥会的具体防疫措施时，卢沙野说，这要视疫情形势而定。从目前来看，北京近期仅报告了一例病例，很容易追踪定位，完全不需要担心。我相信冬奥会期间北京不会出现严重疫情。

在谈到部分国家宣布“外交抵制”北京冬奥会的行径时，卢沙野表示，奥运会是世界各国运动员的竞技场，不是个别国家政客的表演场，他们来与不来完全不影响北京冬奥会的成功举办。至于他们拿新疆人权状况为借口，则完全是建立在谎言的基础上。国际奥委会对“体育运动政治中立”等基本原则有着明确规定，各国参赛运动员应该严格遵守这一原则。

在谈到台湾问题时，卢沙野说，首先必须明确，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾根本没有所谓“外交部长”。台湾“外交部长”的言论违背事实、毫无根据。当前的关键问题并非武力统一，而是台湾当局、台独分裂势力必须立即停止使台海局势不断紧张升级的挑衅行动。

卢沙野表示，实现祖国统一是包括台湾人民在内全体中国人民的共同使命。台湾自古以来是中国领土不可分割的一部分。正因如此，中国出台了《反分裂国家法》。如果台湾当局继续挑衅导致局势升温，中国政府将不得不做出相应回应。美国在台湾问题上没有起到好作用。台独势力正是自恃有美国的支持才胆敢在所谓“台湾独立”的道路上越走越远。

卢沙野强调，和平统一始终是优先选项。中国政府出台多项措施，推动台湾海峡两岸经济合作和交流。这正是为了改善台湾民生，给台湾民众带去更多福利。但我们绝不容许台湾从中国分裂出去。我们不放弃使用武力，针对的不是台湾人民，而是台独分裂分子和某些外部势力。

在谈及中国降低与立陶宛的外交关系的决定时，卢沙野说，欧盟坚持奉行一个中国政策，立陶宛所作所为违背了欧盟在涉台问题上的统一立场，给欧盟制造了麻烦。中国政府做出的反应是正当合理的。我们必须确保所有与中国建立外交关系的国家都恪守一个中国原则。当然，目前为止，我们只是降低了与立陶宛的外交关系级别，并没有断交。

卢沙野表示，这是要表明对立陶宛公然违背一个中国原则的坚决反对。我们始终对立陶宛人民怀有友好感情。希望立陶宛政府纠正错误，回到坚持一个中国原则的正确立场上来。

卢沙野强调，我们坚决反对与中国建交的国家和组织与台湾当局进行官方往来，反对台湾当局破坏中国与欧盟关系的行动。

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