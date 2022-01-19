人民网北京1月18日电 （记者高石）1月18日，中国金砖国家事务协调人、外交部副部长马朝旭在北京主持以视频形式召开的2022年金砖国家协调人第一次会议。来自俄罗斯、印度、巴西、南非的金砖国家事务协调人及中方有关部门代表参会。

马朝旭表示，当前，百年变局和世纪疫情交织共振，国际格局加速演变。全球化遭遇挫折，新冠肺炎疫情仍在蔓延，对各国特别是新兴市场和发展中国家造成严重冲击。经过16年的发展，金砖机制已经成为五国加强互利合作的重要平台，成为推动国际秩序演变、完善全球治理、促进共同发展的重要力量。面对复杂多变的国际形势，金砖五国要维护新兴市场和发展中国家共同利益，在维护多边主义、加强抗疫合作、促进经济复苏方面发挥更大的作用。

马朝旭表示，中方作为今年金砖主席国，愿同各方一道努力，围绕“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”的主题，推动构建更加全面、紧密、务实、包容的金砖伙伴关系，实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。马朝旭介绍了今年金砖合作总体设想，强调中方将全力以赴办好今年金砖国家领导人会晤以及全年活动，围绕践行多边主义、团结抗击疫情、 促进经济复苏、推进高效务实合作、加快落实2030年可持续发展议程等领域打造丰硕合作成果。推动金砖国家加强战略沟通，就重大国际问题发出金砖声音。保持合作延续性，落实好历届领导人会晤成果。紧扣新形势新需要，拓展合作广度和深度。聚焦可持续发展，积极打造合作亮点。中方将秉持全面、尊重、包容、共识、统筹的原则，一步一个脚印扎实推进金砖各领域合作，推动金砖合作不断走深走实走远。

各国代表一致赞同中方全年工作总体思路和设想，认为中方确定的合作重点紧扣国际形势发展和金砖合作特点，兼顾延续性、创新性和前瞻性，体现了开放包容、合作共赢的伙伴精神。各方表示将全力支持中方主席国工作，积极参与各领域合作，共同推动金砖经贸财金、政治安全、人文交流“三轮驱动”合作取得新的进展。相信在中方带领下，金砖“中国年”将取得丰硕成果，为金砖机制发展注入新的动力，为全球可持续发展作出新的贡献。

2022年1月1日，中国正式接任金砖国家主席国，将主办金砖国家领导人第十四次会晤等系列活动。此次协调人会议是中国担任金砖国家主席国后首场正式活动，主要任务是启动领导人会晤的政治准备。会上，中方有关部门详细介绍了各领域合作设想，各方围绕今年金砖国家重点合作方向和全年工作安排展开深入讨论，达成广泛共识，为扎实推进领导人会晤筹备工作奠定了基础。

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