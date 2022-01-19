新华社东京1月18日电（记者姜俏梅）由日本华人迎春送福实行委员会和东京中国文化中心共同主办的“2022迎春送福展”18日在东京开幕，喜迎2022年新春并为即将举办的北京冬奥会、冬残奥会送上美好祝福。中日各界代表及友好人士80余人出席开幕式。

当天，活动现场挂起红灯笼和中国结等传统装饰，充满了喜气洋洋的春节氛围。中日书法家现场泼墨挥毫，为两国友人贺岁送“福”。现场嘉宾与书法家们手捧福字，共同录制祝福视频，说出“我们在日本东京，祝所有中华儿女虎年大吉！为北京冬奥喝彩，为奥运健儿加油！一起向未来！”的祝福话语。

日本华人文联主席晋鸥在致辞时说：“我们今天相聚在此，以书法为媒，共迎新春。在日华侨华人永远心系祖（籍）国，将竭尽所能为中华民族伟大复兴和中国传统文化在海外传播奉献自己的力量。”

日中协会理事长濑野清水表示，他曾在中国度过很多个春节，深知中国人对春节有特殊的情感，因为春节意味着无论身处何地，心一定向着家的方向。

东京中国文化中心主任罗玉泉说，今年正值中日邦交正常化50周年，东京中国文化中心将以北京冬奥会为契机，与日本各界携手合作，通过开展更多具有互动性和趣味性的文化交流活动，促进中日友好事业发展。

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