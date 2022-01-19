人民网华盛顿1月18日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间2022年1月18日下午6点，全美共报告新冠肺炎确诊67172295例，死亡853536例。过去24小时，美国新增确诊815959例，新增死亡1848例。

美国有线电视新闻网报道说，连日来，美国许多医院面临严重的人手短缺，接诊的新冠患者比以往任何时候都多。根据美国卫生与公众服务部的数据，截至17日，美国新冠住院患者人数达15.66万。根据约翰斯·霍普金斯大学的统计，过去一周，美国日均新增死亡病例达到1695例。

《纽约时报》报道说，在高传染性的奥密克戎毒株出现的情况下，美国人很难进行新冠检测。人们批评美国总统拜登未能足够快速地提升新冠病毒检测试剂盒供应量。为此，拜登政府宣布采购10亿检测试剂盒，计划分两次免费发放。18日，拜登政府推出的免费领取检测试剂盒的网站提前一天上线，已有不少民众开始订购。每一户家庭可以免费申领4份居家检测试剂盒。人们只需要填写姓名和地址，没有其他手续。但网站强调，这些试剂盒要在一月底才能开始邮寄。

(责编：王禹蘅、常红)