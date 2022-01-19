人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中国常驻联合国代表呼吁全面加强冲突地区妇女保护

2022年01月19日08:18 | 来源：新华网
小字号

　　新华社联合国1月18日电 中国常驻联合国代表张军18日在联合国安理会妇女、和平与安全问题公开辩论会上发言，呼吁全面加强冲突地区妇女保护。

　　张军说，保护武装冲突中的妇女，推动妇女参与政治和平进程，是安理会妇女、和平与安全议程的重要内容。要实现上述目标，安理会要坚持正确方向和轨道。中方愿强调以下几点：

　　第一，一视同仁，全面加强冲突地区妇女保护。受冲突影响的女性，无论是否参与和平进程，都应平等享有安全保障。保护工作要一视同仁，而不能厚此薄彼。保护冲突中的女性，要采取全面行动。冲突当事方要履行国际人道法义务，摒弃一切针对妇女的暴力，包括性暴力。国际社会要根据联合国人道救援指导原则加大援助力度，保障受冲突影响女性的基本生活需求。对热点问题负有历史责任的国家要提供更多资金和物资支持。

　　第二，标本兼治，消除暴力和冲突根源。在冲突局势中，女性遭受暴力侵害、流离失所、贫困饥荒风险往往呈几何级数上升。要严厉打击针对妇女的暴力行为，更要将全面预防和化解冲突作为对妇女最根本的保护。女性是重要的和平力量，各方要为女性参与和平谈判提供平等机会，消除不必要障碍，在政治和平进程中将性别平等原则落到实处。

　　第三，久久为功，支持妇女赋权和发展事业。支持妇女赋权和发展，放大女性在和平与安全领域的主动地位、参与水平、变革力量是妇女、和平与安全议程行稳致远的保证。

　　张军说，作为第四届世界妇女大会东道国，中国一直是性别平等和妇女赋权事业的积极倡导者，是全球妇女发展事业的推动者，也是妇女、和平与安全议程的行动派。中国人常说“妇女能顶半边天”。中方愿同国际社会一道，促进妇女赋权、推动妇女发展，支持女性在国际和平与安全事务中发挥“半边天”作用，共建和平美好的未来。

(责编：高歌、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部