新华社联合国1月18日电 中国常驻联合国代表张军18日在联合国安理会妇女、和平与安全问题公开辩论会上发言，呼吁全面加强冲突地区妇女保护。

张军说，保护武装冲突中的妇女，推动妇女参与政治和平进程，是安理会妇女、和平与安全议程的重要内容。要实现上述目标，安理会要坚持正确方向和轨道。中方愿强调以下几点：

第一，一视同仁，全面加强冲突地区妇女保护。受冲突影响的女性，无论是否参与和平进程，都应平等享有安全保障。保护工作要一视同仁，而不能厚此薄彼。保护冲突中的女性，要采取全面行动。冲突当事方要履行国际人道法义务，摒弃一切针对妇女的暴力，包括性暴力。国际社会要根据联合国人道救援指导原则加大援助力度，保障受冲突影响女性的基本生活需求。对热点问题负有历史责任的国家要提供更多资金和物资支持。

第二，标本兼治，消除暴力和冲突根源。在冲突局势中，女性遭受暴力侵害、流离失所、贫困饥荒风险往往呈几何级数上升。要严厉打击针对妇女的暴力行为，更要将全面预防和化解冲突作为对妇女最根本的保护。女性是重要的和平力量，各方要为女性参与和平谈判提供平等机会，消除不必要障碍，在政治和平进程中将性别平等原则落到实处。

第三，久久为功，支持妇女赋权和发展事业。支持妇女赋权和发展，放大女性在和平与安全领域的主动地位、参与水平、变革力量是妇女、和平与安全议程行稳致远的保证。

张军说，作为第四届世界妇女大会东道国，中国一直是性别平等和妇女赋权事业的积极倡导者，是全球妇女发展事业的推动者，也是妇女、和平与安全议程的行动派。中国人常说“妇女能顶半边天”。中方愿同国际社会一道，促进妇女赋权、推动妇女发展，支持女性在国际和平与安全事务中发挥“半边天”作用，共建和平美好的未来。

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