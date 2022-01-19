新华社联合国1月18日电 中国常驻联合国副代表戴兵18日在“77国集团和中国”大使级会议上发言，呼吁集团加强团结合作，在联合国平台发出响亮一致声音。

戴兵说，当前，全球治理正经历深刻变革，单边主义、保护主义抬头，世界经济复苏失衡，新冠疫情持续肆虐，各国都在探索应对之道。集团作为最大的发展中国家合作机制，对新形势下维护发展中国家共同福祉有着特殊责任，应加强团结合作，倡导开放共赢，在联合国平台发出响亮一致声音，彰显公平、正义的形象和力量。

一是将发展作为第一要务。要坚持以人民为中心的发展思想，不断深化在减贫、粮食安全、发展筹资、能源安全、基础设施建设等领域合作，切实增进各国民生福祉。

二是将团结抗疫、推动复苏作为工作重点。要积极开展疫苗和药物生产研发合作，确保疫苗公平分配，有效弥合“免疫鸿沟”。应敦促发达国家采取负责任经济政策，避免负面外溢效应，加剧“发展鸿沟”。集团成员应联合自强，抓住技术进步和经济转型机遇，挖掘增长新动能。

三是践行真正的多边主义。要坚定维护以联合国为核心的国际体系，推动联合国发展议程和发展系统改革朝着有利于发展中国家的方向发展。要坚持“共同但有区别的责任”原则，敦促发达国家兑现资金、技术和能力建设等承诺，支持发展中国家增强自主发展能力。集团应积极参与和引领联合国平台各类新倡议、新规则的讨论进程，不断提升发展中国家的话语权和影响力，完善全球治理体系。

四是要坚定维护集团团结。集团积极就国际多边事务研究对策、协调立场，有力增强了发展中国家“集体谈判能力”，为支持多边主义、构建公正合理的国际秩序、维护发展中国家共同利益发挥了中流砥柱的作用。面对复杂严峻的国际形势，集团要巩固团结合作，排除外界干扰，延续优良传统，维护主席国权威。要坚持求同存异，最大程度凝聚共识，切实维护集团团结和整体利益。

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