石建勋

从工业经济时代走向数字经济时代，世界经济发生着全方位、革命性的变化，产业数字化便是最显著的表现之一。产业数字化一般是指运用大数据、人工智能和新一代数字与通信技术，对传统产业链的全要素进行数字化升级、转型和再造的过程，是互联网技术大发展、应用大普及的必然产物，也是未来世界经济发展的大趋势。新冠肺炎疫情防控期间，非接触经济活动需求剧增，产业数字化转型进程进一步加速。

数字化转型依靠知识、信息、数据和技术等新型生产要素，具有方便、快捷、开放、平等的特点，降低了市场进入门槛，能够产生大量新岗位和创新创业机会，使就业发生结构性调整；数据信息处理、传输和决策的过程简化、速度大幅提升，不仅能抵消数字化转型成本，还能从总体上降低生产运营成本、提高全要素生产率，从而使经济活动产出的效率和规模呈现出指数型、集约型增长。

正是看到产业数字化转型给各国经济增长带来的新动力和新机遇，G20杭州峰会发布了《二十国集团数字经济发展与合作倡议》，形成促进全球产业数字化转型的基本政策共识。据经合组织报告显示，80%以上的经合组织成员国先后发布了产业数字化转型战略和行动计划。比如美国的《国家人工智能研究和发展战略计划》、欧盟的《产业数字化新规划》、英国的《产业战略：人工智能领域行动》等。我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出加快数字化发展，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合。

虽然不同国家战略中对产业数字化转型的定义有所区别、各有侧重，但核心内容大体相同，且呈现出以下趋势和特征：

——加快推进数字技术和人工智能技术创新是各国共同的战略选择。从总体上分析，各国的产业数字化计划都是以战略引领、规划指导、政策统筹、多方合作为特征的协同推进机制，注重先进技术的创新驱动。各国政府为夯实数字化转型的技术基础，相继出台一系列大数据、数字技术和人工智能应用的国家创新战略计划，成立专门机构统筹推进战略实施，强调政产学研紧密合作，以实现政策统筹、人才和科技驱动的协同发力。

——对传统制造业的数字化改造和转型升级是各国产业数字化发展的主赛道。利用现代数字信息技术、先进互联网和人工智能技术对传统制造业进行全系统、全角度、全链条的改造，通过对研发设计、生产工艺、生产管理和销售服务等产业全链条、生产制造全过程的数字化和智能化改造，通过加快信息网络基础设施建设、搭建工业互联网平台和加强政策服务引导等系统工程，推进传统制造业的数字化转型升级，有效降低成本、提高全要素生产效率，实现规模增长。

——建筑、农牧、能源、采掘、物流、零售等传统行业的数字化改造和转型升级方兴未艾。产业数字化应用场景不断拓展，各行各业都有机会搭上快车。建筑信息建模技术为建筑工程项目管理提供了新途径。覆盖能源生产、传输、消费各个环节的智慧能源大数据可视化平台，可以提升能源供给和使用效率。智能装备可以实现复杂危险地质条件下对矿产精准安全的无人采掘。动物可穿戴设备的应用，为畜牧业开启智慧养殖的新选择。批发、零售、仓储、物流业的数字化和智能化进一步发展，不仅加快货物流通速度，更有助于实时、精准满足各类用户需求。

当前全球产业数字化正处于加速发展和全面竞争的新阶段，各国在产业数字化竞争中的地位和作用，将对人类社会发展和世界政治经济格局带来深远影响。在这样的背景下，各国应进一步形成共识，避免让竞争阻碍数字技术国际研发合作和全球产业链的有机融合，促进全球产业数字化健康发展。

（作者为同济大学国家创新发展研究院副院长）

《 人民日报 》（ 2022年01月19日 17 版）

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