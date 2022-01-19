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外交部——

欧方应警惕立陶宛用自身错误绑架中欧关系

2022年01月19日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月18日电  （记者任皓宇）外交部发言人赵立坚18日表示，中立关系出现问题的是非曲直十分清楚，立陶宛以一己之私，企图用自身错误绑架中欧关系，既不负责任，也很危险，欧方应对此保持高度警惕。

　　在当日例行记者会上，有记者问：据报道，日前欧盟非正式外长会批评了中方针对立陶宛的“胁迫”行为。中方对此有何评论？

　　赵立坚说，中方坚决反对任何形式的政治和外交胁迫，也从不以经济胁迫对待他国。“如果有关方面真如其所说要同立陶宛‘团结一致’，那就请提醒立方，解决问题的办法只有一个，就是回到一个中国的正确轨道上来。”

　　赵立坚说，中立关系出现问题的是非曲直十分清楚，不容任何歪曲和抹黑。立陶宛执意以“台湾”名义设处，公然把“台湾”和“中国”并列，赤裸裸制造“一中一台”，这严重违反一个中国原则。现在，立陶宛以一己之私，企图用自身错误绑架中欧关系。这既不负责任，也很危险。欧方应对此保持高度警惕。

　　“希望欧方明辨是非，恪守一个中国原则和中欧建交时欧方作出的郑重承诺，秉持客观公正立场，以实际行动维护中欧关系健康稳定发展。”他说。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月19日 16 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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