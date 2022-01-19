本报记者 陈效卫

南太平洋岛国汤加的洪阿哈阿帕伊岛近日海底火山连续发生喷发，给该国造成巨大损失。汤加政府18日发表声明说，海底火山喷发目前已造成3人死亡，伤亡人数可能还会增加。政府已宣布全国处于紧急状态。芒奥岛、阿塔塔岛以及福诺伊富阿岛上的居民已经被全部疏散，芒奥岛上的所有房屋已完全被摧毁。汤加目前的淡水供应受到严重影响。红十字会与红新月会国际联合会称，在汤加11万人口中，预计有8万人受到影响，具体灾情尚无法统计。相关国家和国际组织正积极向汤加提供紧急援助。

此次海底火山喷发，火山灰柱直径约5千米、高20千米，喷发强度达到火山爆发指数的5至6级。据法国国际广播电台报道，火山爆发已使汤加大范围被火山灰覆盖，电力供应受到严重影响，空气和水被严重污染，引发的海啸导致部分房屋倒塌、海水倒灌，居民无法正常生活。专家分析认为，这可能是30年来全球规模最大的一次海底火山喷发。

18日，汤加驻澳大利亚外交官图伊哈兰金吉表示，汤加首都努库阿洛法已恢复80%的电力，国内通信已经基本恢复，但对外通信恢复需要至少一周。汤加群岛民航部门表示，机场跑道清理工作需数日才能完成，最早可能于19日恢复通航。另据新西兰驻汤加高级专员公署介绍，努库阿洛法西部地区受损严重，汤加政府正在努力进行灾后清理工作。为了更好地展开自救，汤加已号召全国军人和预备役人员自发展开救灾行动。

灾情发生后，中国、新西兰、澳大利亚等国以及联合国等国际组织纷纷为汤加提供援助。中方18日宣布，将应汤加请求，援助一批饮用水、食品、个人防护用品、救灾设备等应急物资，待机场恢复运转、飞行条件允许后将尽快运抵。此前，中国红十字会已经决定向汤加提供10万美元紧急人道主义现汇援助。中方将根据灾情和汤方需要，进一步提供力所能及的帮助。

17日，澳大利亚和新西兰两国军方已向汤加派出飞机，评估火山喷发后造成的损害程度。此前，由于火山灰、蒸汽和气体构成的巨大火山云冲入大气层，使得评估飞行无法进行。同样，由于汤加首都机场跑道被厚厚的火山灰覆盖，新西兰向汤加派出的运输机无法降落。18日，新西兰改派两艘救援舰前往汤加，准备提供包括饮用水、食物和医疗用品在内的紧急救援物资。

红十字会与红新月会国际联合会太平洋区代表处负责人格林伍德表示，该组织在汤加的物资可支持1200个家庭，目前联合会正在协助当地政府将民众转移至地势较高的地方。

（本报堪培拉1月18日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月19日 16 版）

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