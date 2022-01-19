本报记者 刘 慧 刘玲玲 沈小晓

当前，未成年人沉迷网络游戏现象日益受到各国重视。一些国家积极发动家庭、学校和社会等各方力量，通过开展校园教育、加强大众科普、构筑技术保护屏障等举措，帮助未成年人养成更加积极健康的电子产品使用习惯，减少对网络游戏的依赖。

新加坡——

重视科普教育，支持家庭发挥关键作用

为了更好地预防青少年网络成瘾，新加坡政府支持家庭教育发挥关键作用。新加坡心理卫生学院下属的国立成瘾治疗服务机构专门印制了指导手册，帮助父母更好地了解青少年喜欢网络游戏的原因，指导父母及时识别网络游戏成瘾现象，协助孩子有效管理上网时间。指导手册还建议父母在控制使用电子产品时间上树立良好榜样，多陪伴孩子参加积极健康的社交活动，鼓励孩子培养更多兴趣爱好。

在干预治疗方面，新加坡成立了国立成瘾治疗服务机构，还针对13至18岁青少年设立了专门诊所。由精神科医生、心理学家、家庭治疗师、社会工作者等组成的多学科团队，为网络游戏成瘾的青少年提供咨询、矫正等综合治疗服务。此外，该服务机构还为青少年提供生活技能等培训，帮助他们重新融入家庭和社会。

新加坡政府还定期举办“全国成瘾意识日”活动，引导广大民众正确认识网络游戏成瘾症，了解其对人的生理、心理和情绪造成的影响。国立成瘾治疗服务机构还在社区等举办讲座，并与教育部门配合，为学校辅导员提供相关培训，帮助青少年提高对网络游戏成瘾的认知，进而控制上网时间。

一些社会组织也积极发挥作用。新加坡关爱之家瘾症康复与教育中心立足社区，在提供帮助热线咨询等服务的同时，还组织绘画、瑜伽等课程，帮助成瘾患者培养更健康的兴趣爱好。

法国——

实行游戏分级，建立多重防火墙机制

法国国家信息与自由委员会去年2月发布的一份调查报告显示，超过一半的青少年每天至少玩一次电子游戏，其中动作、体育和冒险类主题最受欢迎。

法国对各种游戏软件实行按年龄分级，使用的分类标准是PEGI（泛欧洲游戏信息组织）年龄分级系统。所有电子游戏必须有PEGI标注，需注明推荐的年龄组别：3岁、7岁、12岁、16岁或18岁。同时要用图片和文字对游戏内容进行解释说明，确保游戏类型适合该年龄段的用户。

教育部门及相关协会还定期举办网上安全冲浪讲座，通过具体案例向青少年讲解游戏成瘾的危害。法国“电子—儿童”协会便是其中之一。协会向学校和家长免费提供家庭网络管理软件，设立咨询热线，提供实用建议和心理援助，帮助学校和家长对青少年上网进行干预和保护。法国的学校还专门设置网络安全课程，对学生进行网络文明教育，引导他们形成健康的上网习惯。

法国政府还支持网络运营商建立多重防火墙机制，加强对未成年人上网环境的监督和管理。法国电信运营商Orange推出了“家长控制端”，既能屏蔽不良页面，还能限定孩子上网时间。

从2005年起，法国在全国设立了成瘾学护理、支持和预防中心，为网络成瘾者提供专业咨询和帮助，通过心理治疗、户外活动等多种方式，帮助未成年人从游戏世界中脱离出来，回归健康生活。

阿联酋——

加强内容监管，限制网络游戏时间

自2018年起，阿联酋相关部门开始对各大游戏网站和相关应用程序进行内容调查，并向检察机关报告调查结果。同时，电信监管局与电信公司、互联网服务商合作，对若干智能手机应用程序和暴力游戏网站进行屏蔽和管控。

阿联酋还通过分级符号，对网络游戏内容等进行分类。国家媒体委员会媒体事务执行主任拉希德·纳伊米表示，该系统可以帮助青少年选择适合自己的网络内容，减少不适合其年龄的网络游戏的影响。有当地专家认为，相较于完全禁止网游的举措，对青少年限制网络游戏时间并确保游戏内容具有教育性和互动性，是更加有效的管理办法。

阿联酋国家康复中心与学校合作实施“学校预防和同辈教育计划”，旨在通过开展校园同辈教育，利用同辈之间的互助力量，帮助学生养成积极的行为和社交习惯，减少对网络游戏的依赖。2020年，国家康复中心在阿布扎比开设专门诊所，对包括青少年在内的网络游戏成瘾者提供专业治疗。

阿联酋电信监管局呼吁家长花更多时间陪伴和保护孩子，加强与孩子交流，避免他们沉迷网络游戏。该部门还鼓励父母举报对青少年有不良影响的网络游戏。沙迦儿童安全运动“儿童网络安全”组委会主席哈纳迪·萨利赫·雅非指出，父母承担着重要责任去保护孩子免受网络游戏带来的伤害。

（本报曼谷、巴黎、开罗1月18日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月19日 16 版）

(责编：袁勃、牛镛)