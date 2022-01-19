张汉晖

“我飞向遥远的沃土，飞过长城就是那美丽的地方，洁白的雪覆盖着广袤大地山峦起伏，北京期待奥运健儿踏上征途……”最近，一位俄罗斯老人自发为北京冬奥会创作的歌曲迅速走红，生动体现了俄罗斯人民对北京冬奥会最热烈的祝贺、对中国人民最诚挚的祝福。

辞旧迎新之际，习近平主席和普京总统互致新年贺电，共同表达对“冬奥之约”的期待。共襄盛会已成为双方的友好传统。2014年2月，习近平主席应邀专程赴俄罗斯出席索契冬奥会开幕式，这是中国最高领导人首次出席在境外举行的大型体育赛事，充分体现了中国对奥林匹克运动和对俄方举办冬奥会的重视和支持。今年2月，普京总统将访华并出席北京冬奥会开幕式。两国元首共襄盛会的实际行动，彰显中俄关系的高水平，诠释中俄友谊的含金量，发出捍卫奥林匹克精神、反对将体育政治化的最强音。

俄罗斯是世界体育大国、冰雪运动强国，冰雪运动在俄罗斯有广泛群众基础。俄罗斯冰雪运动训练体系科学完备，花样滑冰、速度滑冰、冰球、越野滑雪、冬季两项等项目人才济济，不少运动员深受中国体育迷喜爱。去年，中国国家冰球队赴俄罗斯训练近5个月，全力备战北京冬奥会，取得显著成绩，为促进两国人文交流、增进人民友谊写下浓墨重彩的一笔。

中俄两国元首高度重视体育合作。在习近平主席和普京总统亲自关心和推动下，2022年—2023年将举办中俄体育交流年。这是中俄举办的第八个国家级主题年活动。体育承载着国家强盛、民族振兴的梦想。中俄将以此为契机，让体育交流成为增进两国人民友谊的桥梁。

2021年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。习近平主席和普京总统正式宣布条约延期并赋予其新的时代内涵，中俄新时代全面战略协作伙伴关系迈上新高度，成为大国战略互信、邻国互利合作、新型国际关系的典范。中俄全方位务实合作展现出巨大政治优势和机遇优势。两国贸易额突破1400亿美元，创历史新高。中俄科技创新年圆满闭幕，一系列战略性大项目顺利实施，共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接顺利推进。中俄携手抗疫，为推动国际社会团结抗疫、构建人类卫生健康共同体作出了积极贡献。中俄坚定捍卫国际公平正义，坚决反对披着“规则”“民主”外衣的冷战思维和霸权行径，成为践行真正的多边主义、维护国际公平正义的中流砥柱。

中国虎年春节即将到来，北京冬奥会即将开幕。各国冰雪运动员将齐聚北京，共同诠释“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克精神。秉持绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念和简约、安全、精彩的办赛要求，中国必将为世界奉献一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会。相信中俄体育健儿一定能够在北京冬奥会上“如虎添翼”、再创佳绩，中俄关系一定能够“生龙活虎”、再创辉煌！

（作者为中国驻俄罗斯大使）

《 人民日报 》（ 2022年01月19日 02 版）

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