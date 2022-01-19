5年来，在世界经济论坛上，习近平主席的每一次演讲，都直面最突出的全球挑战，反映国际社会的最普遍关切，为提升全球共识、提振全球信心、团结全球力量发挥了重要作用

1月17日，习近平主席在北京出席2022年世界经济论坛视频会议并发表重要演讲。面对“如何战胜疫情、如何建设疫后世界”的时代之问，习近平主席深入阐述国际社会团结战胜疫情的正确方向、推动世界经济稳定复苏的治本之策、弥合发展鸿沟的现实路径、国家之间正确的相处之道，从历史和哲学高度给出中国答案，表明中国同各国风雨同舟、携手共创后疫情时代美好世界的坚定意志。

“‘天下之势不盛则衰，天下之治不进则退。’世界总是在矛盾运动中发展的，没有矛盾就没有世界。纵观历史，人类正是在战胜一次次考验中成长、在克服一场场危机中发展。我们要在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。”习近平主席的精辟论断，充分体现了辩证唯物主义的科学方法论，为在变乱交织的国际形势下辨清历史大势、把握时代潮流提供了重要思想引领。世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布表示，习近平主席的演讲为中国和世界指明了走向更加美好未来的道路。

面对深刻而宏阔的时代之变，只有端起历史的望远镜，才能避免“乱花渐欲迷人眼”，看清人类社会的前进方向。尽管世纪疫情给各国人民交流制造了重重阻碍，但事实再次表明，各国不是乘坐在190多条小船上，而是乘坐在一条命运与共的大船上，同舟共济才能共创美好未来；尽管世界经济复苏发展面临诸多制约因素，但经济全球化方向从未改变、也不会改变，推动构建开放型世界经济才能让世界经济活力充分迸发出来；尽管南北差距、复苏分化、发展断层、技术鸿沟等问题更加突出，但人类社会实现共同发展的美好梦想不会褪色，唯有坚持以人民为中心的发展思想，促进全球均衡发展，才能重振全球发展事业；尽管冷战思维沉渣泛起，保护主义阴魂不散，单边主义逆流横行，但和平发展、合作共赢才是人间正道，不同国家、不同文明唯有在彼此尊重中共同发展、在求同存异中合作共赢，才能开辟世界和平发展的新境界。

面对深刻而宏阔的时代之变，国际社会必须坚定信心、勇毅前行，以实际行动推动历史车轮向着光明的目标前进。把握历史主动，需要拿出勇气，在遇到顽强阻力、看到汹涌逆流后，仍毅然奔腾向海，才能拥抱开阔的未来。“我们要善于从历史长周期比较分析中进行思考，又要善于从细微处洞察事物的变化，在危机中育新机、于变局中开新局，凝聚起战胜困难和挑战的强大力量。”习近平主席倡导国际社会直面时代难题，以行动开创美好未来。危与机相互贯通、辩证统一，以辩证思维明方向、辨大势、观大局，深刻把握机遇和挑战，积极创造条件，才能转危为机。新冠肺炎疫情发生以来，各国人民守望相助，展现出人类在重大灾难面前的勇气、决心、关爱，照亮了至暗时刻。建设后疫情时代美好世界，国际社会同样需要携手前行，以不畏艰险的魄力，勇敢战胜前进道路上的各种险阻。

这是2017年1月以来，习近平主席第三次站上素有“世界经济风向标”之称的世界经济论坛讲台。从纵论如何看待和推进全球化的时代潮流，到阐明维护和践行什么样的多边主义，再到此次系统阐述如何开辟后疫情时代美好世界的人间正道，习近平主席的每一次演讲，都直面最突出的全球挑战，反映国际社会的最普遍关切，为提升全球共识、提振全球信心、团结全球力量发挥了重要作用。中国在全球发挥的引领作用日益受到重视，不仅因为中国始终秉持人类命运共同体理念，致力于维护全球共同利益，也因为中国始终言行一致，以实实在在的行动践行为人类谋进步、为世界谋大同的使命担当。

纵观历史，不管遇到什么风险、什么灾难、什么逆流，人类社会总是要前进的，而且一定能够继续前进。只要各方顺应历史大势，携手合作，化解各类风险，跨越发展鸿沟，摒弃冷战思维，国际社会就一定能够共同开创后疫情时代的美好世界。

《 人民日报 》（ 2022年01月19日 02 版）

(责编：袁勃、牛镛)