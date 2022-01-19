睿 加 赵 潇

海外华商是受新冠肺炎疫情影响最大的群体之一，他们在实施当地防疫措施的同时，面临着成本增加、收入减少的诸多挑战，但疫情也给他们带来了新的发展机遇。

重重困难 直面挑战

美国华商总会顾问蔡文耀说：“疫情给美国华商带来了很大的挑战。美国华商主要都是从事比较小型的商业，比如服务业和餐饮业。由于生意规模较小，从疫情开始到现在，各方面都受到很大的冲击。许多餐厅由于疫情封锁，无法招待客人。也有些服务业或者旅游业，因为游客大量减少，基本上没有什么生意。”

澳中商业峰会执行主席、悉尼上海商会会长卞军表示，在近两年疫情比较严重且不断反复的情况下，许多华商企业经营非常艰难，面临人工短缺、原材料成本上涨以及疫情导致的地区封锁等问题，给企业带来巨大损失。

据报道，疫情之下，罗马尼亚华商面临的主要困境有以下几个方面：第一，物流困难。外贸海运市场货柜紧张，海运价格屡创新高。订舱难、运费高、物流延期甚至停滞，华商的经营成本大幅增加，负担尤为沉重。第二，市场萎缩。经济下行、物价上涨，本地零售店大量倒闭，批发市场客源大量减少。第三，成本增加。华商不仅税务繁重，还要面临店铺仓库租金上涨、员工薪资增加、用工荒等问题。第四，竞争激烈。越来越多的大型连锁零售集团入驻本地，跨境电商加剧传统批发市场竞争，小型个体户甩货压价。第五，质量问题。货物延期导致季节性产品过季，囤积仓库。疫情之下华商无法回国内原产地挑货，进货质量难以保证。而这也是大多海外华商身处的窘境。

集智聚力 共渡难关

蔡文耀表示：“为了应对疫情的冲击，海外华商都在想方设法生存下去。比如在餐饮业中，一些餐厅不堪重负，已经关门了。也有一些餐厅把生意模式改成专做外卖，与本地许多应用程序公司合作，拓宽外卖生意的网络。另外还有一些餐厅另辟蹊径，选择转型。据我所知，美国当地一个有名的餐馆，由于疫情期间没有什么宴会，便将餐馆改建为超市，售卖蔬菜和日用食品，生意得以维持下去。”

此外，许多旅游业界华商经营更加艰难。疫情期间，几乎没有什么旅行团，所以许多华商转做本地的旅游巴士团，提供在美国本地的旅游服务，生意才继续经营下去。

“面对疫情带来的挑战，海外华商必须想办法解决问题，重新考虑是否能够维持现有的生意模式。”蔡文耀说。

“若知四海皆兄弟，何处相逢非故人。”卞军表示，疫情之下，我们海外的华商企业要互相加油鼓劲，广泛集智聚力，合力渡过难关。作为商会，我们也会创立平台，把海外华商团结起来，大家同呼吸、共命运、谋发展，以此展现我们海外华商的智慧和坚韧。

积极乐观 抢抓商机

与此同时，疫情也带来了新的发展机遇。

有媒体报道称，疫情期间，罗马尼亚电子商务发展迅速，本地物流行业也随之蓬勃发展。华商尝试通过跨境电商、线上零售等方式转型升级实现逆境突围。客户方面，线上电商的兴起增加了线下批发市场的客源，家居性、季节性产品的销量十分可观。部分批发商尝试拓展地方零售业务，实现自批自销。

卞军说：“虽然疫情给海外华商带来了巨大冲击，但我们的态度还是比较乐观的。因为我们这批海外华商是比较独特的，许多都接受过高等教育，经历过中国经济的高速增长，也学会了在中国以外的市场寻求新的商机，所以我坚信我们的华商企业能够攻坚克难，把握新机遇，实现新发展。”

全德华侨华人联合总会荣誉主席冯定献说：“在后疫情时期，海外华商将会与祖（籍）国保持更紧密的联系，一方面会加大中国商品的进口规模，另一方面也会与国内招商机构和企业加强联系，在企业并购、参股等方面做出努力，将体现中国元素和中国精神的产品带入德国以及欧洲市场。”

(责编：袁勃、牛镛)