杨 宁 陈婕洺

法国汉文化协会在卢浮宫门口举办活动。

（受访者供图）

爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。随着春节脚步的临近，海外各地华侨华人积极开展线上春晚、新春团拜会、春节慰问礼包、穿汉服制宫灯等新春活动，为当地归侨侨眷及广大群众送上浓郁的春节味道。

群英荟萃 唱响新春

壬寅虎年新春将至，由奥地利华人妇女联合会、奥地利中国留学生学者联合会、维也纳华星艺术团联合举办的第十三届奥地利华侨华人留学生新春晚会，将于1月30日以线上形式举办。截至目前，该晚会已走过12年的风雨历程，成为当地华侨华人庆贺新春佳节的重要活动之一。

“为了让远离家乡的同胞们感受到‘过大年’的喜庆味，自2009年起，主办方每年都会在维也纳举办新春晚会，年年座无虚席、一票难求。”旅奥近30年的奥地利华人妇女联合会会长谢飞如在接受采访时表示。

2018年2月9日，中国驻奥地利大使李晓驷也曾登上这个精彩荟萃的舞台，与在奥中国留学生合唱《不忘初心》《歌唱祖国》等耳熟能详的歌曲，赢得台下观众经久不息的掌声与欢呼声。

据悉，每年的奥地利新春晚会共有17至19个节目，主要以中国传统歌舞类节目为主，整场晚会持续3个小时。引人入胜的戏曲、婀娜多姿的民族舞、雅俗共赏的相声、刚劲有力的武术……精心编排的节目为远离家乡的游子带来浓浓暖意，即便演出结束，也有不少观众恋恋不舍、久久不愿离去。

受新冠肺炎疫情影响，许多海外侨胞都选择在国外“原地过年”。谢飞如说，“虽然疫情打乱了许多计划，但我们没有停下传播中华文化、促进中外交流的工作。去年，因疫情蔓延，我们停办了一年，所以大家对2022年这场晚会都特别重视和期待，我们将以线上直播形式延续过往传统，为海内外同胞送上新春祝福。”

谢飞如表示，“喜庆味浓厚的表演能让远离家乡的华侨华人备感亲切，毕竟春节是一个能短暂放下工作，与家人、朋友欢聚一堂的重要节日，我希望这场视听盛宴能为大家化解思乡之苦。”

新春礼包 暖沁侨心

疫情之下，为了让旅西华侨华人过上一个踏实祥和的春节，由浙江省侨联主办、西班牙华侨华人与各大当地侨团联合承办的慰侨活动，计划于1月20日举行，上百份沉甸甸的新春礼包，将在这一天被送到归侨侨眷手中。

暖心的新春礼包中包含了寓意“年年高、年年好”的年糕、祝福生活火红甜美的红枣以及各类日常所需用品……西班牙华侨华人会长陈建新在接受采访时表示，“春节对我们华人而言，是一个非常重要的传统节日，侨团代表们希望所有旅西华侨华人，都过上一个安心年。”

“为降低春节期间人员大规模流动造成病毒传播风险，今年我们缩小了礼包发送范围，尽可能将侨胞人数限制在300位左右，希望部分选择‘原地过年’的困难归侨侨眷，也能度过一个欢乐祥和的春节。”陈建新说。

除了发送慰侨新春礼包，西班牙华侨华人团体还将于1月28日，举行第二十一届线上新春团拜会。陈建新兴奋地介绍，“今年的团拜会，中国驻西班牙大使吴海涛、马德里市长等嘉宾皆承诺参加，现场人数会严格控制在250人，希望各个侨团代表精英、留学生与中资企业代表等能以此为契机，让中西两国人民增进相互理解。”

临近春节，西班牙多个华人街区早已张灯结彩，一派喜庆气氛。陈建新说，“虽在异国他乡，但大家都希望能够感受到新春佳节的氛围。”为此，陈建新与其他华侨华人还策划了一场年味浓厚的云端新春庙会，想方设法地向当地侨胞传递更多新春氛围。

据悉，这场云端庙会将自2月12日至2月15日连续举办4天。“这场庙会分为4个主要板块：第一板块是‘闹元宵’，以西班牙华文学校的学生表演为主；第二个环节是‘秀才艺’，有歌唱、舞蹈、钢琴合奏等表演节目；第三个板块是‘品美食’，主要请部分在西的传统中餐馆制作一些中国传统特色小吃、菜肴等；最后则是‘传文化’，有中国书画绘画、太极武术等。”陈建新表示。

“为了筹备这些新春活动，我们花了很多时间和精力做准备，希望所有旅西华侨华人都能感受到我们对新年的美好祝愿，一起迎接虎年新春，让春节的喜庆味传到同胞们的心中。”陈建新说。

以“服”为媒 共庆佳节

除了奥地利和西班牙，法国华侨华人也在如火如荼地策划各类新春活动。法国汉文化协会会长仲巾函表示，“今年，我们计划在巴黎举办3场新春活动，但眼下法国疫情紧张，倘若疫情持续恶化，部分新春活动或将取消。”

“2月20日这一天，我们策划了一场穿汉服制宫灯的元宵活动，这类沉浸式体验活动需要参与者全神贯注地投入到情景当中，身临其境地感受中华传统节日氛围，体验制作传统宫灯的乐趣。许多参与者过后都成为了中国文化的‘铁粉’，对中华审美产生热爱与认同。”仲巾函表示。

宫灯又称宫廷花灯，是中国彩灯中最富有特色的传统手工艺品之一，始于东汉，盛于隋唐，具有浓厚的中国特色。

仲巾函说：“古时的宫廷里，一旦有庆贺活动，皆会张灯结彩、大摆宴席。隋唐之后，每逢元宵节，家家宝灯高挂，处处明灯璀璨。在这样的历史背景下，我们选择用‘制宫灯’这个方式，与同胞们庆贺佳节，参与者只需承担制作宫灯的材料费，随后我们会穿着汉服，提着自己亲手制作的宫灯，与当地民众共游塞纳河。”

在仲巾函看来，与同胞们共庆新春佳节的形式可以是多元且创新的，最主要的目的是希望能让远离家乡的游子在法国找到归属感。

“除了3场主要的新春活动，我们还有许多小型活动，例如穿汉服跳古典舞，慰问法国残障之家，主要也是希望能在送温暖的过程中，扩大中国节日的影响力，同时也为同胞们提供一个展示才艺的机会。此外，我们还打算将中国汉服出借给部分法国学校的中学生，让他们可以一边穿着汉服，一边感受中国春节的浓浓暖意，这样的活动将在当地愈发受到欢迎。”仲巾函说。

(责编：袁勃、牛镛)