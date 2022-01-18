新华社华盛顿1月17日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心网站最新疫情数据显示，截至14日的全美7日平均日增新冠确诊病例近80万例，7日平均日增死亡病例约1800例。长期护理机构老人近期确诊病例再度激增。

近期，随着奥密克戎毒株在美加速传播，美国疫情严重反弹，多项疫情指标屡创新高。10日全美单日新增新冠确诊病例近150万例，创疫情暴发以来最高纪录。美国7日平均日增新冠确诊病例数近来一直持续上升，目前为疫情暴发以来的最高峰；平均日增死亡病例数也达到自去年9月底以来的最高峰。

随着确诊病例激增，美国新冠住院病例数也不断刷新纪录。美疾控中心数据显示，截至13日的7日平均日增新冠住院病例超过2.1万例，这是美疾控中心自2020年8月1日统计该项数据以来的最高纪录。

居住在长期护理机构的老人一直是美国受疫情冲击最大的群体之一。疫情暴发早期，长期护理机构居住的老人新冠发病率、住院率、死亡率在各年龄段群体中居最高位。美疾控中心最新数据显示，近期长期护理机构老人确诊病例数再度激增，截至9日的一周，全美长期护理机构报告确诊病例超过3.2万例，死亡病例645例，确诊病例较前一周增加近1.4万例。

(责编：刘洁妍、杨牧)