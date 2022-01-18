人民网北京1月18日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。实录如下：

新华社记者：1月17日，习近平主席出席了2022年世界经济论坛视频会议并发表演讲。我们注意到，这是继2017年和2021年之后，习主席再次站上达沃斯世经论坛的讲台。请问这次演讲与此前两次相比有什么联系和不同之处？中方希望借此释放什么信息？

赵立坚：当前，新冠肺炎疫情延宕至第三个年头，世界经济复苏势头不稳，南北发展鸿沟持续扩大，保护主义和单边主义逆流涌动，世界进入新的动荡变革期。

在这个关键时刻，习近平主席再次在世界经济论坛发表演讲，提出了国际社会团结战胜疫情的正确方向、推动世界经济稳定复苏的治本之策、弥合发展鸿沟的现实路径、国家之间的正确相处之道，有力提振了各方战胜疫情、复苏经济的信心，回应了世界各国人民对和平发展、合作共赢的期盼。

习近平主席在演讲中深刻指出，坚定信心、同舟共济，是战胜疫情的唯一正确道路，要确保疫苗公平分配，把生命健康守护好、把人民生活保障好；经济全球化是时代潮流，各国要坚持真正多边主义，加强宏观政策协调，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展；要坚持以人民为中心的发展思想，促进现有发展合作机制协同增效，推动全球均衡发展，推进全球发展倡议落地，不让任何一个国家掉队；要摒弃冷战思维，实现和平共处、互利共赢。习近平主席还表示，中国将坚定不移推动高质量发展，坚定不移推进改革开放，坚定不移推进生态文明建设。

正如国务委员兼外长王毅向中央媒体介绍习近平主席与会情况时所说，这是习近平主席今年出席的第一场重要多边外交活动，也是继2017年和2021年之后，中国最高领导人再次站上素有“世界经济风向标”之称的达沃斯世界经济论坛讲台。如果说2017年习近平主席达沃斯演讲的核心是阐明中国如何看待和推进全球化的时代潮流，2021年演讲的重点是中国主张维护和践行什么样的多边主义，那么今年演讲的重点是如何开辟后疫情时代美好世界的人间正道。这次演讲是中国最高领导人关于全球化、人类命运共同体、多边主义、中国高质量发展、坚持改革开放等内容的一次系统性阐述，向世界清晰展示了中国主张什么、反对什么、将做什么，展现了中方始终从全人类共同利益出发，致力于同各方团结协作、共同应对全球性挑战、推动构建人类命运共同体的坚定意志和大国担当。

总台央视记者：丹麦广播公司播出的纪录片《寻找自我》引发各方关注。片中披露了上世纪60年代，美国中央情报局（CIA）涉嫌资助对311名丹麦儿童进行了秘密人体实验。据亲历者回忆，他们身上绑着电极，被迫听着刺耳的噪音，身心受到极大损害。这些儿童始终没有被告知实验的具体目的。中方对此有何评论？

赵立坚：美国中情局在世界各地侵犯人权早已不是什么新闻。他们竟毫无底线地将黑手伸向儿童。纪录片还提到，《纽约时报》前驻外记者斯蒂芬·金泽在其撰写的《首席毒师》中，深入披露了美国中情局在上世纪50年代到70年代开展的一项思想控制计划。该项目聘请德国纳粹医生和日本731部队战犯作为成员，使用电击和强效致幻剂在世界各国进行“洗脑”实验，很多实验对象因此精神紊乱、失忆或成为植物人，留下了终生的后遗症。

正如前国务卿蓬佩奥所说，美国中情局官员以“撒谎、欺骗、偷窃”为“信条”，热衷于炮制“黑证”污蔑他国，设立“黑狱”侵犯人权，提供“黑金”煽动政变。美国政府常常把所谓“人权”“民主”挂在嘴边，但总是说一套做一套。美国政府应该做的，是向这些秘密人体实验受害者道歉、赔偿、担责。

法新社记者：美国、澳大利亚、荷兰等国因担心可能被窃听，要求本国参加冬奥会的运动员和官员不要携带手机和笔记本电脑前往北京，你对此有何评论？

赵立坚：我们注意到了有关报道。北京冬奥组委发言人刚刚就此也回答了有关提问。有关国家提出关于中国所谓“网络安全”问题完全是倒打一耙，无中生有。

澳亚卫视记者：据报道，日前欧盟非正式外长会批评了中方针对立陶宛的“胁迫”行为。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到了有关报道。中国驻欧盟使团发言人已经就此作出了回应。我想强调的是，中方坚决反对任何形式的政治和外交胁迫，也从不以经济胁迫对待他国。如果有关方面真如其所说要同立陶宛“团结一致”，那就请提醒立方，解决问题的办法只有一个，就是回到一个中国的正确轨道上来。

中立关系出现问题的是非曲直十分清楚，不容任何歪曲和抹黑。立陶宛执意以“台湾”名义设处，公然把“台湾”和“中国”并列，赤裸裸制造“一中一台”，这严重违反一个中国原则。现在，立陶宛以一己之私，企图用自身错误绑架中欧关系。这既不负责任，也很危险。欧方应对此保持高度警惕。希望欧方明辨是非，恪守一个中国原则和中欧建交时欧方作出的郑重承诺，秉持客观公正立场，以实际行动维护中欧关系健康稳定发展。

总台国广记者：据报道，汤加海域火山爆发并引发海啸之后，汤加国内受灾严重，物资紧缺，民众生活困难。请问中方是否有具体援助计划？

赵立坚：中方十分关注汤加火山爆发对汤加国内民众生产生活造成的实际困难，对此感同身受。为帮助汤加政府和人民渡过难关，中方将应汤方请求援助一批饮用水、食品、个人防护用品、救灾设备等应急物资，待机场恢复运转、飞行条件允许后将尽快运抵。

《中国日报》记者：日前汤加火山喷发触发海啸警报，您能否介绍一下当地中国公民的情况？目前是否有中国公民伤亡？

赵立坚：危急时刻，祖国永远在你身后。中国政府高度重视在汤加中国公民和机构安全。驻汤加使馆1月14日即发布了关于火山和海啸的安全提醒。火山喷发后，使馆第一时间启动应急机制。17日下午，外交部领事司直播连线驻汤加使馆了解当地中国公民最新情况。目前暂无中国公民伤亡报告。中国驻汤加使馆协助广东一居民联系因通讯中断失联的在汤加亲属并确认其安全无恙。此外，使馆还通过卫星电话专门给山东聊城大学致电，告知其三名老师均安全。

外交部和驻汤加使馆将继续密切关注在汤加中国公民情况，及时提供领事保护和协助。同时我们也提醒在汤加及周边国家中国公民密切关注所在国有关预警信息，加强安全防范。

中新社记者：据报道，17日，也门胡塞组织对阿联酋首都阿布扎比发动两起无人机袭击，造成人员伤亡。中方对此有何评论？

赵立坚：中方对阿联酋阿布扎比国际机场等民用设施遭到袭击表示谴责。我们支持阿联酋维护自身安全稳定的努力，呼吁有关方面避免采取导致地区紧张局势升级的行动。

彭博社记者：据《华盛顿邮报》报道，美国检察官预计将寻求撤销对麻省理工学院陈刚教授隐瞒与中国研究关联的指控。报道还称，过去一年，在至少八例与“中国行动计划”有关的案件中，美方撤销了指控或将被告无罪释放。外交部对陈刚案以及美国联邦调查局和司法部的“中国行动计划”有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。我不对美方司法个案置评。我想强调的是，中国政府一贯主张有关人才交流合作要建立在遵守法律、秉持科学诚信以及恪守职业道德的基础上。中方有关政策举措与各国的通行做法并无本质区别。

中国有句古话：“欲加之罪，何患无辞”。美国司法部的所谓“中国行动计划”先设办案指标，再查案办案，如此做法只会造成冤假错案。据报道，过去两年，该计划“典型案件”汇编中绝大多数并不涉及知识产权和商业窃密。这种罔顾司法正义、无理强加罪名的做法，已经引起了世界上正义人士的强烈反对和谴责。全美各大学近2000名学者联名致函美国司法部长质疑该计划；192名耶鲁大学教授联名致函美国司法部长，认为该计划存在根本性缺陷；20多个亚裔团体联名致函美国总统要求停止该计划；美华人联合会在美司法部之外组织抗议示威活动，要求停止“中国行动计划”。

事实证明，所谓“中国行动计划”的实质，不过是美国反华势力滥用国家安全概念、对华遏制打压的拙劣工具。美方应该倾听各界正义呼声，尽快纠正错误做法，停止以中国为“假想敌”，停止编造借口对中国抹黑打压，停止干扰破坏中美在科技、人文领域的正常交流合作。

俄新社记者：英国《卫报》援引消息源报道，哈萨克斯坦前总统纳扎尔巴耶夫目前身在中国，你可否证实？对此有何评论？

赵立坚：我没有听说这样的事情。

彭博社记者：澳大利亚作家杨军三年前在中国被捕，此后健康状况不断恶化。其家人称，如果得不到紧急医疗救助，他可能在狱中去世。澳政府呼吁中方将其立即释放。外交部对此有何评论？

赵立坚：我们已经多次就杨军案表明中方立场。我愿再次强调，中国是法治国家，中国司法机关严格依法审理案件，杨军的各项合法权利均得到充分保障。中方坚决反对澳方无理干扰中方依法办案、粗暴干涉中国司法主权。

彭博社记者：塔利班表示正寻求中方支持其酋长国获得国际社会正式认可。中方是否已就此作出决定？

赵立坚：中方注意到，阿富汗临时政府成立以来，积极开展对外交往，不少国家也以务实方式同阿富汗方面进行接触对话。我们主张，国际社会应在尊重阿富汗主权、独立、领土完整基础上，支持阿富汗人民探索符合本国国情的发展道路，实现持久稳定和发展。同时，我们希望阿富汗方面进一步呼应国际社会期待，构建开放包容的政治架构，实行温和稳健的内外政策，坚决打击各类恐怖势力，同世界各国特别是周边国家友好相处，早日融入国际社会大家庭。

法新社记者：美国职业篮球联赛（NBA）金州勇士队的亿万富翁合伙人公开表示，没有人真正关心维吾尔族人的人权。该言论引发了关于中国新疆人权问题的争议，球队寻求与其划清界限。请问你是否关注到相关问题，对此有何评论？

赵立坚：我没有听说你提到的有关情况。我可以告诉你的是，新疆事务纯属中国内政，绝不容许任何外部势力干涉。个别国家、个别反华势力反复借涉疆问题造谣生事，其实质是企图阻遏中国发展、破坏新疆繁荣稳定。这一做法既不得人心，更不可能得逞。

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