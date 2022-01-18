人民网北京1月18日电 （张荣）中国葡语国家研究中心成立十周年暨《葡语国家发展报告（2021）》发布会18日下午在对外经济贸易大学成功举办。来自全国几十所高校、研究机构和政府部门的百余名专家学者受邀通过线上线下相结合方式参会，中国葡语国家研究中心副主任刘金兰主持开幕仪式和研讨活动。

会议首先回顾了中国葡语国家研究中心成立十年来取得的一系列丰硕成果。该中心在政府部门、中葡论坛常设秘书处的大力支持下，与社会和高校研究机构的专家、学者密切合作，开展了一系列交流活动。自2014年起，连续六年编撰《葡语国家发展报告》（葡语国家蓝皮书），并由社科文献出版社出版，为跟踪中国与葡语国家合作动态、展望合作趋势提供了有力支撑，意义重大。

本次发布的《葡语国家发展报告（2021）》是葡语国家蓝皮书系列关于葡语国家经济、社会发展研究的第六部年度学术报告。葡语国家发展报告通过主报告、特别报告、专题报告、国别报告阐述了葡语国家年度整体和国别经济、社会发展状况和趋势，为政府部门提供参考，为企业提供借鉴，为学界提供交流的平台。

中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国在会上用六个字概括国家级智库的特征：“解惑、出招和指路”，并表示希望未来中国葡语国家研究中心可以成为国家级的智库。“不光要利用好各个平台做好交流研究，同时也要对外讲好中国故事，”他强调。

对外经济贸易大学副校长王强致辞，对中国葡语国家研究中心成立十周年来致力于葡语国家的研究，推出一批有影响的研究成果，尤其对连续出版六本《葡语国家发展报告》表示热烈祝贺。

中国-葡语国家经贸合作论坛（澳门）常设秘书处秘书长季先峥在会上发言表示，中葡论坛在各与会国的共同努力和澳门特区政府的推动下，融合了中国与葡语国家近17亿人口，不断开展友好交流和互利合作。欢迎研究中心继续发挥作用，积极为中葡合作提供政策建议。今年下半年，中国共产党将召开第二十次全国代表大会，相信国家发展将翻开新的篇章，中国与葡语国家的合作也将迎来更广阔的发展空间。

此外，社会科学文献出版社社长王利民、对外经济贸易大学区域国别研究院院长吴军也分别致辞，向中国葡语国家研究中心成立十周年暨《葡语国家发展报告（2021）》发布会的举办表示祝贺。

会议期间，对外经济贸易大学区域国别研究院中国葡语国家研究中心首席专家、《葡语国家发展报告（2021）》（葡语国家蓝皮书）特邀专家、主报告作者王成安，中国葡语国家研究中心副主任、《葡语国家发展报告（2021）》主编之一张敏，上海外国语大学西方语系副教授张维琪等知名专家学者围绕该报告作了精彩分享。

与会者最后展望未来中国葡语国家研究中心的发展，表示该中心将继续作为葡语国家研究的重要智库，为中国与葡语国家的友好合作做贡献，将葡语国家研究做深做实。

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