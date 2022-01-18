新华社北京1月18日电（国际观察）美式民主遭遇内外双重失败

新华社记者

“我们不是世界可以复制的榜样。相反，美国是一个失败的民主国家。”美国哈佛大学教授劳伦斯·莱西格最近如此感叹。

过去一年，自诩“民主灯塔”的美国乱象迭出，在国内外遭遇双重失败：年初国会山骚乱暴露出美国的恶性党争和社会撕裂，彻底褪去美式民主的虚假“光环”；8月美国从阿富汗仓促撤军制造人道灾难，这表明把美式民主强加给他国根本行不通。

这些失败让国际社会越发看清，美式民主对内维护美国精英阶层的特殊利益，对外维护美国的世界霸权，给世界带来更多的痛苦和灾难。

国内：民主已临深渊

美国前总统吉米·卡特日前在反思国会山骚乱的文章中写道，美国民主处在危险之中，国家正处在一个“不断扩大的深渊”边缘。

国会山骚乱过去一年有余，但美国两党争斗愈演愈烈。民主党人在国会众议院主导成立“国会山骚乱事件调查特别委员会”，拒绝少数党提名的委员会人选，在美国政治史上前所未有；多个共和党占主导地位的州，接连通过法律，赋予立法机构干预选举的权力，这些法律或将导致未来质疑乃至否认选举结果变得更容易。

大量美国民众也对美国民主制度感到担忧。根据哈佛大学去年12月发布的民意调查结果，39%的美国年轻人认为美国民主制度“陷入困境”，更有13%的人认为美国是“失败的民主国家”，只有7%的人认为美国民主制度“健康”。在西班牙国际问题专家胡安·安东尼奥·萨卡卢加看来，拜登政府执政近一年，其恢复全面民主的承诺似乎成了一种讽刺。

如今，分裂已成美国政治的最大“特色”。在控枪、社会福利、政府债务等诸多问题上，两党针锋相对。新冠疫情持续肆虐，美国累计新冠确诊病例已超过6500万例，可连涉及民众生命安全的防疫政策都成了博弈筹码。

专家指出，随着时间推移，美国民主制度逐渐异化和蜕变，变得千疮百孔，国会山骚乱不过是美国民主制度下社会矛盾的一次集中爆发。美国政治学者弗朗西斯·福山日前在《纽约时报》网站撰文指出，自20世纪90年代中期以来，美国的政治日益两极分化，容易出现长时间的僵持局面，导致政府无法履行基本的职能。美国的体制存在明显问题，包括金钱影响政治、选举制度与民主选择日益错位，但美国似乎无法进行自我改革。

加拿大学者托马斯·霍默·狄克逊在加《环球邮报》网站上发表文章说，美国国内的经济、种族和社会鸿沟加剧了意识形态上的两极分化，左翼和右翼相互孤立、鄙视，政府因此陷入瘫痪，而这又会加大各种鸿沟。

国外：战争散播灾难

长期以来，美国出于维护自身霸权的目的，以输出民主价值观为名，在世界上不断发动战争，给许多国家带来巨大灾难。

2001年，美国以“反恐”为名出兵阿富汗，在迅速推翻塔利班政权后，就在该国推行美式民主模式。此后，阿内部矛盾不断加剧，战乱不止、民生凋敝。2021年，美国最终选择一走了之，在阿富汗留下一地鸡毛。联合国世界粮食计划署去年底警告说，约98%的阿富汗人没有充足食物，阿富汗正面临“雪崩般的饥饿和贫困”。

“阿富汗人对美国很失望，他们只留下了战争、破坏和贫困。”阿政治分析人士穆罕默德·达内什乔说。

伊拉克同样遭遇了美国强行对外输出美式民主的灾难。2003年，美国以存在大规模杀伤性武器为由，绕过联合国安理会，悍然入侵伊拉克。巴格达穆斯坦西里亚大学教授穆萨纳·马尚·马兹鲁伊接受新华社记者采访时说，伊拉克曾是富足国家，美国入侵后，整个国家变得充满危机与混乱，社会基本服务匮乏，百姓为了生活苦苦挣扎。

长年战争造成超过20万伊拉克平民死亡，约250万人沦为难民。以美国为首的联军还在伊大量使用贫铀弹和白磷弹，令很多平民受害。伊拉克大学生穆斯塔法·拉扎克说，美国一直声称给伊拉克带来了“民主”和“自由”，但毫无疑问那是虚假的民主和自由，美国带来的只有恐怖主义、混乱和破坏。

叙利亚也是美国打着“民主改造”旗号践踏他国主权的受害者。美国资助“白头盔”组织捏造叙利亚拥有化武的证据，企图为干涉叙利亚局势找理由。在叙利亚大马士革居民扎因·萨利赫看来，美国是打着“民主”口号的盗贼。他说，美国不仅非法占领叙利亚的领土，还从这片土地上偷盗石油、小麦，这样的国家绝对没有资格谈论民主，也不能为任何国家定义民主。

美国前战地记者克里斯·赫奇斯曾写道，美国在阿富汗、伊拉克和叙利亚遭受了和过去在越南、古巴一样的失败，却仍对自身的衰落、无力和丧失理智视而不见。（参与记者：朱瑞卿、董亚雷、郑一晗、史先涛、邓仙来）

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